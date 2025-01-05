歐洲首採用中國飛彈！塞爾維亞部署FK-3 紅旗-22降規版

FK-3為中國紅旗-22（見圖）中程地對空飛彈系統的出口型號。（圖取自微博）

〔編譯陳成良／綜合報導〕據《歐亞時報》2日報導，塞爾維亞國防部宣布，隨著中國製FK-3防空飛彈系統完成整合，該國空域管制和防禦能力已獲得重大提升。FK-3為中國紅旗-22（HQ-22）中程地對空飛彈系統的出口型號，塞爾維亞成為歐洲第一個採用中國防空飛彈的國家。

塞爾維亞國防高官與士兵在中國產的FK-3飛彈防空系統前合照。 （圖取自塞爾維亞國防部官網）

報導指出，FK-3系統包含指揮中心車、飛彈發射車、雷達系統及後勤支援車輛，構成完整的防空網絡。該系統具備高度機動性，可在各種作戰環境中快速部署，確保戰術彈性。塞爾維亞於2019年訂購FK-3，儘管美方曾於2020年警告，若欲加入歐盟及西方聯盟，其軍事裝備必須符合西方標準。

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然而，中國仍在2022年透過運-20（Y-20）運輸機完成交付，創下中國對歐洲最大規模的軍售紀錄。為了確保系統高效運作，塞爾維亞軍方人員已在中國接受操作及維護的專業培訓。

FK-3射程較紅旗-22短

塞爾維亞國防部表示，FK-3系統作戰範圍達100公里，最大射高27公里，可有效反制戰機、直升機及巡弋飛彈等空中威脅，為國家領空安全及重要政府機構提供強而有力的保障。根據美國智庫的分析報告，FK-3與紅旗-22（HQ-22）相似，最高速度可達6馬赫，但射程較短。一套FK-3系統通常包含一輛雷達車和三輛發射車，每輛發射車可裝載四枚攔截飛彈。

FK-3採用8x8輪型載具，配備傾斜式發射架。中國方面表示，傾斜式發射架的結構較垂直發射系統簡單輕便，更具成本效益。專家指出，雖然垂直發射系統提供更高的靈活性，但飛彈須消耗自身燃料調整方向，因而限制射程。相較之下，傾斜式發射架能提供飛彈初速，藉此增加射程。

中國方面聲稱，FK-3是全球唯一採用雙模式導引的防空飛彈，結合指令加半主動雷達導引與全程指令導引，可在遠近程保持高精度並具備強大抗干擾能力。其設計使其能夠在高強度電磁干擾環境中維持有效運作。

FK-3系統部署後，中國專家指出，部分西方國家因擔憂FK-3先進的相位陣列雷達（phased array radar）可能偵測到北約組織（NATO）在塞爾維亞周邊的飛行活動，而批評塞爾維亞。這反映西方國家對中國製防空系統部署在歐洲的戰略顧慮。

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