烏克蘭反攻俄羅斯庫斯克佔領區 兩軍無人機摸黑互炸

烏軍近期在庫斯克州再度對俄軍發動反攻，俄羅斯國防部5日證實此事，強調已擊退烏軍攻勢。圖為俄軍士兵。（美聯社）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭從2022年2月持續至今，邁入第4年，烏克蘭軍隊去年8月突襲俄羅斯西部邊境的庫斯克州，並在當地固守，不過隨著俄軍反攻，烏軍在庫斯克州佔領的土地逐漸縮小。烏軍近期在庫斯克州再度對俄軍發動反攻，俄羅斯國防部5日證實此事，強調已擊退烏軍攻勢。

綜合外媒報導，烏克蘭官方機構「反假訊息中心」負責人柯瓦連科（Andrii Kovalenko）表示，在烏軍攻入庫斯克州數個月後，烏軍再度針對庫斯克的多個俄軍據點發動突襲。烏克蘭總統府幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）5日在社群媒體Telegram表示，庫斯克地區傳來好消息，俄羅斯得到他們應得的下場。

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針對烏軍突襲，俄羅斯國防部5日指出，烏軍發動攻擊試圖抵擋俄軍攻勢，烏軍此波攻擊包括2輛戰車、12輛裝甲車的攻勢已在別爾金村（Berdin）附近被擊退，俄軍也在多個地區利用空中力量壓制烏軍。另有親俄軍軍事部落格指稱，烏軍在庫斯克蘇札（Sudzha）地區十分活躍，正在執行裝甲機動作戰，俄軍航空力量及砲兵正在反制。

此外，烏俄兩軍也在5日夜間使用無人機互炸，俄軍朝烏克蘭發射約103架無人機，其中61架被擊落；俄羅斯國防部也提到，5日夜間在俄羅斯西部擊落61架烏克蘭無人機。

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