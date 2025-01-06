空防實力Up Up！ 澳72架F-35A戰機全數接裝完畢

澳洲皇家空軍F-35A戰機。（取自澳洲皇家空軍網站）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕澳洲皇家空軍為滿足區域局勢變化並促進裝備現代化，在美國的首肯下陸續籌獲72架F-35A戰機強化空防。澳洲皇家空軍月前表示，全機隊最後9架戰機已完成接裝訓練並悉數歸國，未來將與F/A-18F、EA-18G等戰機，扮演防空與打擊任務的要角。

澳洲皇家空軍12月19日發布新聞稿表示，其於2018年12月起獲得首批2架F-35A戰機後，澳洲國防部致力於快速獲得此裝備，經過6年的接裝，最後9架飛機於上月抵達澳洲後，成為澳洲F-35A戰機機隊戰力提升的應證，且最後一批戰機皆採用「技術更新3」（TR3）軟體，藉此因應不斷變化的未來威脅。

澳洲一共向美國採購72架F-35A單座戰機，首批戰機2014年出廠，隨後，F-35A機隊長期在美國路克基地（Luke Air Force Base）受訓，首批於該基地受訓的飛官、後勤人員與戰機在2019年底返回澳洲。

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澳洲皇家空軍F-35A戰機已全數返國。（取自澳洲皇家空軍網站）澳洲皇家空軍司令查培爾（Stephen Chappell）中將表示，最後一批F-35A戰機的交付是一個重要里程碑，證明澳洲皇家空軍扮演一體化、集中力量作戰一部分，可提供高效空戰能力，也與澳洲國防戰略相符。

F-35A戰機為洛馬產製的第五代戰機，澳洲皇家空軍表示，該型機可執行空對空、空對地任務，並可藉由自身的匿蹤技術、電戰攻擊與防護等各項能力，最大限度地提升殺傷能力與生存能力。在72架扮演中堅戰力的F-35A戰機到位後，其將與24架F/A-18F雙座戰機、12架EA-18G「咆哮者」電戰機，扛起澳洲空防重任。

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