烏空軍本月接收首批幻象2000-5F戰機 有望取代部分蘇愷-24

法國空軍幻象2000-5F戰機。（路透資料照）

〔記者陳治程／綜合報導〕俄烏戰爭延燒近三年，烏克蘭空軍長期以高齡的蘇愷、米格戰機對抗有數量、性能優勢的俄羅斯空軍，其空優劣勢要到去（2024）年接收2批F-16A/B戰機後才有所改變；法國去年中跟進援助烏克蘭幻象2000-5F戰機後，有外媒指出，烏軍飛官經過半年換裝訓練，可望在本月20日接收首批同型機，接替蘇愷-24型機的部分任務。

法國軍聞網站《Avions Legendaires》報導，法國總統馬克宏去年6月宣布援烏幻象2000-5F戰機後、便委由法國軍備採購局（DGA）改裝武器系統，同時培訓空、地勤人員，以利今（2025）年起「連人帶機」交付烏軍，提升部隊空防；報導進一步陳述，幻象2000戰機具有勝過米格-29、蘇愷-27等重型儎台的機動性優勢，隨著烏軍在本（1）月20日接收首批三架同型機後，有望對俄軍戰機形成威脅。

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軍聞網站《Defence Blog》則指出，首批幻象2000-5F戰機抵烏後，未來有望部分汰換烏軍現役的Su-24「劍士」（Fencer）戰鬥轟炸機，提升其對空、對地作戰的打擊效能。

烏克蘭空軍的Su-24M戰鬥轟炸機，兩側機翼下還掛載了英國軍援的「暴風之影」（Storm Shadow）巡弋飛彈。（烏克蘭空軍官方Facebook）

根據航空新聞網站《FlightGlobal》最新統計，截至去（2024）年底，法國空軍現仍有103架幻象2000系列戰機服役中，分別有61架幻象2000D型機、6架訓練用的2000B-S5型機，以及烏克蘭將獲得的26架2000-5F同型機。

法國軍務部（等同國防部）部長勒克努（Sébastien Lecornu）去年曾向媒體透露，烏克蘭接收的幻象2000-5F戰機經過改裝後，將具備完整的對空、對地打擊性能，除「雲母」（MICA）空對空飛彈，屆時還能掛載「暴風之影」（法國稱SCALP-EG）巡弋飛彈、「鐵鎚」（Hammer）精準導引炸彈，進一步提升其空中優勢。

圖為一枚正掛載至烏軍蘇愷-27戰機的AASM-250「鐵鎚」精準導引炸彈。（擷自烏克蘭空軍官方Facebook影片）

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