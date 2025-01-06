F/A-18「大黃蜂」掰了！美陸戰隊2030年全面升級F-35

美國陸戰隊第501戰鬥攻擊訓練中隊一架F-35B閃電II戰機（F-35B Lightning II），2022年10月26日飛越路易斯安那州紐奧良海軍航空站聯合儲備基地。（圖：美國陸戰隊）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國陸戰隊計劃在2030年前，將所有F/A-18「大黃蜂」戰機（F/A-18 Hornets）全數汰換為第五代F-35匿蹤戰機。儘管製造商洛克希德·馬丁（Lockheed Martin）因技術問題導致最新批次F-35延遲交付近一年，陸戰隊仍堅持依原定時程執行。

美國陸戰隊的F/A-18C「大黃蜂」戰機。（路透檔案照）

美國《防務一號》（Defense One）網站報導，加州米拉瑪陸戰隊航空基地第11陸戰航空大隊（MAG-11）指揮官米契爾上校（Col. William Mitchell）表示，目前該大隊轄下包含兩個F-35C中隊、一個F-35B訓練中隊、兩個F/A-18C中隊及一個KC-130空中加油機中隊。

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由於F-35「科技更新3」（TR-3）升級計畫的軟體開發進度落後，五角大廈已暫停接收新機近一年。直至去年七月，洛馬才獲准在未搭載完整TR-3系統的情況下恢復交機。

米契爾坦言，新機交付延遲確實影響換裝進度。以陸戰隊第二支F-35C中隊VMFA-311為例，原定數月前應接收10架F-35C，現今仍短缺4架。首架TR-3版本F-35C最快要到五月才能交付，確切時間未定。不過他強調，目前各單位的部署任務未受影響，持續以現有戰機執行訓練。

他指出，儘管TR-3軟體開發遭遇瓶頸，VMFA-311現役F-35C的軟體版本仍相當穩定。待兩個F/A-18中隊完成汰換後，MAG-11將擁有四個F-35C中隊、一個F-35B訓練中隊和一個KC-130加油機中隊。

依據陸戰隊2022年公布的航空計畫，預計採購67架F-35C和353架F-35B，年均採購約20架。米契爾認為，除部分中隊因TR-3延遲影響成軍進度外，整體換裝計畫應無重大變動。

米契爾補充，現役F/A-18中隊因可取用退役機的零件，妥善率仍維持高水準。由於F-35尚未完全具備對海打擊等能力，F/A-18仍是陸戰隊空中戰力的重要支柱。

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