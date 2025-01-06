土耳其要造航艦了 排水量6萬噸的「國家航艦」新年開工大吉

土耳其海軍兩棲突擊艦「阿納多盧號」（TCG Anadolu，如圖）排水量約27000噸，而剛啟造的國家航空母艦，排水量達6萬噸。（路透社檔案照）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕土耳其近年積極整軍經武，綜合外國媒體報導，土耳其海軍今年元月2日正式切割首艘「國家航空母艦」（Milli Ucak Gemisi，簡稱MUGEM）的鋼板，象徵全艦動工，雖然該艦完工與服役時間不明，但這艘排水量達6萬噸的新銳航艦，可望搭載50架有人機與無人機，使這個橫跨歐亞大陸的區域大國，朝「藍水海軍」目標邁進。

根據土耳其國防部資訊及《海軍新聞》（Naval News）等多家外媒報導，土耳其海軍於今年伊始之時，在伊斯坦堡海軍造船廠啟動「國家航空母艦」的建造工作，並切割了首塊鋼板，象徵全艦動工。不過，這場儀式參與者僅限土國海軍及造船廠人士，且該艦公開資訊有限，因此尚無法得知確切施造與完工期程。

根據外國軍聞網站的推估，土耳其國家航艦的排水量高達6萬噸，是該國海軍噸位最大的「阿納多盧號」（TCG Anadolu）兩棲突擊艦的兩倍以上，全長285公尺，逼近英國皇家海軍伊莉莎白女王級航艦水平。該型艦最高時速約25節（約46公里），由於並非採用核動力，因此航程僅約1萬浬（約1萬8520公里）左右。

請繼續往下閱讀...

土耳其「國家航空母艦」、新型驅逐艦等本月2日正式開工切割鋼材。（擷取自土耳其國防部臉書）值得注意的是，該型航艦可搭載50架有人機或無人機，為土耳其朝「藍水海軍」邁進的關鍵一步，並配備32單元可裝填防空飛彈的垂直發射系統、4組近迫武器系統用於自衛。

除了國家航空母艦之外，土耳其海軍同日也啟動了1艘驅逐艦、1艘潛艦的建造工作，前者為排水量約8500噸的TF-2000防空驅逐艦一員，後者則屬於排水量介於2500噸至3000噸的MILDEN潛艦一分子。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法