俄國防部：俄軍2024年監控逾60萬架次外國飛機

一架Su-35S戰鬥機在俄羅斯聖彼得堡的國際防務展上進行表演。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕俄烏戰爭迄今持續進行中，俄媒今（6）日引述俄羅斯國防部指出，俄羅斯無線電技術部隊在2024年戰鬥值班期間，一共發現並監控超過200萬個空中目標，其中有超過60萬架次外國飛機。

《俄羅斯衛星通訊社》引述俄羅斯國防部消息表示，「2024年進行防空戰鬥值班期間，無線電技術部隊值班戰鬥編組發現並監控超過200萬個空中目標，其中有超過60萬架次外國飛機，包括2000架偵察機、超過20架戰略轟炸機、2700架戰鬥機和超過1.2萬架無人機」。

與此同時，俄羅斯國防部消息稱，「值勤力量進入戒備狀態6000多次，這是現當代無線電技術部隊戰鬥值守高度緊張的明證」。

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俄羅斯國防部還稱，「在開展『特別軍事行動』期間，無線電技術部隊獲得大量作戰經驗，積極完善和打造基於最新無線電技術產品高機動性的部隊運用新戰術」。

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