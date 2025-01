俄軍升級版BTR-80現蹤烏東 配備新型遙控武器模組

俄軍已在烏克蘭東部前線部署升級版BTR-80裝甲運兵車(APC)。(圖取自Telegram)〔編譯陳成良/綜合報導〕軍聞網站《Defence Blog》5日報導,多方消息來源指出,俄羅斯軍隊已在烏克蘭東部前線部署升級版BTR-80裝甲運兵車(APC),這款車輛配備全新遙控武器模組,其現身引發外界對俄羅斯軍備現代化進展的關注。

據悉,此次升級版BTR-80裝甲運兵車搭載的32G01「迴旋鏢-海燕」(32G01 “Boomerang-Burevestnik”)模組,原由俄羅斯海燕中央研究所(Burevestnik Central Research Institute)專為迴旋鏢(Boomerang)底盤的先進BTR K-16裝甲運兵車開發。然而,該模組因具備高適配性,可安裝於多種裝甲載具,包括採用阿瑪塔(Armata)平台的T-16裝甲救濟車等。

32G01模組搭載了一挺12.7公厘「峭壁」(“Utes”)重機槍,使BTR-80的作戰能力獲得提升。遙控武器系統的整合,讓車輛具備更高的射擊精準度與作戰效率,體現俄羅斯持續推動老舊裝備現代化升級的努力。

此次升級版BTR-80的亮相,正值俄羅斯因應烏克蘭戰事損耗而重啟蘇聯時期裝備的背景下,例如T-62戰車及舊型裝甲運兵車等皆是如此。有報導指出,俄羅斯因生產和後勤挑戰,部分先進作戰平台的開發計畫,包括阿瑪塔、迴旋鏢與庫爾干人(Kurganets)等,已被迫暫停或延遲。

在無法全面實現新世代軍備生產計畫、物資供應面臨瓶頸的情況下,這款升級版BTR-80裝甲運兵車的部署,顯示莫斯科當局亟需利用現有資源,因對當前作戰需求的迫切性。

