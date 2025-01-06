俄軍升級版BTR-80現蹤烏東 配備新型遙控武器模組

俄軍已在烏克蘭東部前線部署升級版BTR-80裝甲運兵車（APC）。（圖取自Telegram）〔編譯陳成良／綜合報導〕軍聞網站《Defence Blog》5日報導，多方消息來源指出，俄羅斯軍隊已在烏克蘭東部前線部署升級版BTR-80裝甲運兵車（APC），這款車輛配備全新遙控武器模組，其現身引發外界對俄羅斯軍備現代化進展的關注。

據悉，此次升級版BTR-80裝甲運兵車搭載的32G01「迴旋鏢-海燕」（32G01 “Boomerang-Burevestnik”）模組，原由俄羅斯海燕中央研究所（Burevestnik Central Research Institute）專為迴旋鏢（Boomerang）底盤的先進BTR K-16裝甲運兵車開發。然而，該模組因具備高適配性，可安裝於多種裝甲載具，包括採用阿瑪塔（Armata）平台的T-16裝甲救濟車等。

32G01模組搭載了一挺12.7公厘「峭壁」（“Utes”）重機槍，使BTR-80的作戰能力獲得提升。遙控武器系統的整合，讓車輛具備更高的射擊精準度與作戰效率，體現俄羅斯持續推動老舊裝備現代化升級的努力。

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此次升級版BTR-80的亮相，正值俄羅斯因應烏克蘭戰事損耗而重啟蘇聯時期裝備的背景下，例如T-62戰車及舊型裝甲運兵車等皆是如此。有報導指出，俄羅斯因生產和後勤挑戰，部分先進作戰平台的開發計畫，包括阿瑪塔、迴旋鏢與庫爾干人（Kurganets）等，已被迫暫停或延遲。

在無法全面實現新世代軍備生產計畫、物資供應面臨瓶頸的情況下，這款升級版BTR-80裝甲運兵車的部署，顯示莫斯科當局亟需利用現有資源，因對當前作戰需求的迫切性。

A ruSSian BTR-80 with new RCWS, most like it's a 32G01 pic.twitter.com/V0rPMQR6yA — ???????????? ???????????????? ????????????????????????????????△ ???????????????????????????????? （@TheDeadDistrict） January 4, 2025

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