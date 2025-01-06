陸軍「海馬斯」長這樣！ 立委王定宇視導58砲指部讓「真尊」曝光

立法院外交及國防委員會召委王定宇今（6）日在陸軍參謀長陳建義中將等人陪同下，前往中部的58砲指部，考察官兵接裝M142海馬斯多管火箭系統接裝情形。（取自立委王定宇官方Facebook）

〔記者陳治程／台北報導〕國軍為強化跨區增援及源頭打擊能力，我國向美採購29套M142「海馬斯」多管火箭系統，首批11套已在去（2024）年下半年抵台，現正進行成軍前接裝訓練；軍方雖證實種子教官、裝備均已返國，但民眾至今仍未能一睹新式裝備風采，不過，立法院外交及國防委員會立委今（6）日前往陸軍砲兵部隊參訪的側拍中，這款新型軍備「真尊」終於在鏡頭前首度現身。

立法院外交及國防委員會（簡稱立院外委會）今日上午前往國軍部隊駐地，考察陸軍新型砲兵裝備「海馬斯」（HIMARS）多管火箭系統接裝情形，了解部隊需求的同時，也向接裝的官士兵表達慰勞與致敬之意。根據立法院歷史會議紀錄，此次視察原訂去（2024）年底進行，受限於天候不佳而因故取消；今日則由立院外委會召委王定宇領銜，並由陸軍參謀長陳建義中將等人陪同考察。

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本次行程原安排於去（2024）年底，但因天候不佳而取消；官方照片可見中部天氣晴朗，讓部隊官兵得以向委員、官員近距離了解海馬斯系統。照片左上為海馬斯系統的火箭發射箱一角。（取自立委王定宇官方Facebook）從部隊官兵手臂上的部徽判斷，國防委員會本次考察的部隊為陸軍十軍團的第58砲兵指揮部，即先前傳出換裝將海馬斯系統的首個單位。（取自立委王定宇官方Facebook）

從王定宇發布於公開臉書的照片判斷，一行人此次考察的部隊，為中部第五作戰區的第58砲兵指揮部（簡稱58砲指部），與先前傳出的接裝部隊消息相符；此外，這場考察行程也是國軍證實接裝首批海馬斯系統後，發射車「真尊」的畫面第一次被政軍權威管道公開。

我國在2020年獲得美國同意採購11套海馬斯系統、附帶64枚MGM-140陸軍戰術區域飛彈（ATACMS）、2套訓練模擬器與其他附屬設備；後續則將原有40門M109A6自走砲訂單，轉增購18套同型系統、20枚陸軍戰術區域飛彈及864枚精準火箭，去年起開始接裝，共計29套將於明（2026）年全數接裝完畢。

由於海馬斯系統搭載ATACMS彈藥後，射程可達300公里、可涵蓋全台灣陸地，據了解。該系統未來將部署陸軍六、八、十軍團砲兵指揮部，作為國土防衛作戰中的跨區增援火力，必要時也能轉換定位，成為跨海反制敵軍的關鍵利器。

圖為2024年美日「利劍」（Keen Sword）聯合軍演期間，於北海道矢臼別演習場部署的M142多管火箭發射車；我國同型系統未來將配屬陸軍各軍團砲指部，並由參謀本部統管跨海反制、跨區支援等任務。（美軍陸戰隊第三遠征軍官方X帳號）

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