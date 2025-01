俄製「側衛」駕到 伊朗今年擬接收Su-35戰機強化空防

伊朗預計於今年起接收俄羅斯Su-35戰鬥機,並納入空軍戰力。(圖:俄羅斯國防部)〔編譯陳成良/綜合報導〕伊朗計畫自今年起接收俄羅斯Su-35戰鬥機,並納入空軍戰力。據軍事媒體Army Recognition引述社群平台「伊朗觀察者」(Iran Observer)1月4日報導,這款四代半多用途戰機,將大幅提升伊朗空軍作戰能力,同時凸顯伊、俄兩國軍事合作關係日益緊密。

衛星影像顯示,伊朗位於哈馬丹(Hamadan)的第三戰術空軍基地(3rd Tactical Air Base)正在建造專用機堡,為部署Su-35戰機做準備。雖然官方未公布確切採購數量,各方消息指出首批交付可能為24架,未來不排除繼續增購。

Su-35戰機(北約代號「側衛-E」,Flanker-E)是俄羅斯最先進戰機之一。這款雙發動機多用途戰機,搭載雪豹-E(Irbis-E)被動相位陣列雷達、先進航電系統,可掛載各式空對空、空對地飛彈。其向量推力發動機提供優異機動性,長程雷達則可同時接戰多個目標,並具備先進電戰能力和數據融合系統。

目前伊朗空軍主要由1970、80年代的老舊戰機組成,包括伊斯蘭革命前取得的F-14A「雄貓」(F-14A Tomcat)、F-4「幽靈 II」(F-4 Phantom II)、米格-29(MiG-29)及其他蘇製戰機,這些機型已接近服役尾聲。面對周邊國家擁有西方先進戰機的情況下,伊朗難以取得空中優勢。

