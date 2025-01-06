俄製「側衛」駕到 伊朗今年擬接收Su-35戰機強化空防

伊朗預計於今年起接收俄羅斯Su-35戰鬥機，並納入空軍戰力。（圖：俄羅斯國防部）〔編譯陳成良／綜合報導〕伊朗計畫自今年起接收俄羅斯Su-35戰鬥機，並納入空軍戰力。據軍事媒體Army Recognition引述社群平台「伊朗觀察者」（Iran Observer）1月4日報導，這款四代半多用途戰機，將大幅提升伊朗空軍作戰能力，同時凸顯伊、俄兩國軍事合作關係日益緊密。

衛星影像顯示，伊朗位於哈馬丹（Hamadan）的第三戰術空軍基地（3rd Tactical Air Base）正在建造專用機堡，為部署Su-35戰機做準備。雖然官方未公布確切採購數量，各方消息指出首批交付可能為24架，未來不排除繼續增購。

Su-35戰機（北約代號「側衛-E」，Flanker-E）是俄羅斯最先進戰機之一。這款雙發動機多用途戰機，搭載雪豹-E（Irbis-E）被動相位陣列雷達、先進航電系統，可掛載各式空對空、空對地飛彈。其向量推力發動機提供優異機動性，長程雷達則可同時接戰多個目標，並具備先進電戰能力和數據融合系統。

請繼續往下閱讀...

目前伊朗空軍主要由1970、80年代的老舊戰機組成，包括伊斯蘭革命前取得的F-14A「雄貓」（F-14A Tomcat）、F-4「幽靈 II」（F-4 Phantom II）、米格-29（MiG-29）及其他蘇製戰機，這些機型已接近服役尾聲。面對周邊國家擁有西方先進戰機的情況下，伊朗難以取得空中優勢。

The SU-35 will enter service with the Iranian Air Force in 2025 pic.twitter.com/ITERYiqxFu — Iran Observer （@IranObserver0） January 4, 2025

外界評估，此次軍購是伊、俄深化軍事合作的重要里程碑。伊朗向俄羅斯提供無人機用於烏克蘭戰場，俄方則以包括Su-35戰機及S-400、道爾-M2（Tor-M2）等先進防空系統等軍事科技回報。在雙方因國際制裁而日益孤立的背景下，此舉顯示兩國意圖透過軍備合作抗衡西方影響力。

專家指出，儘管引進Su-35標誌伊朗軍事現代化進入新階段，但採購數量可能仍不足以完全抗衡區域敵對勢力。然而，結合日益增強的無人機戰力，伊朗將更有能力嚇阻潛在威脅。此舉不僅促使周邊國家重新評估防務，伊、俄深化軍事合作也將為中東地區安全帶來新變數。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法