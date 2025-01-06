講武堂》李冠成：台灣為何應增加國防預算

國軍新購M1A2T戰車去年底抵達台灣。（資料照，國防部提供）

李冠成（國防院中共政軍與作戰概念研究所助理研究員）

（原文刊載於國防安全研究院網站即時評析，本報獲國防院同意全文轉載）

即將於2025年1月20日就任的美國總統川普（Donald Trump）及其多位幕僚，包括前國安顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）與候任國防部政策次長柯伯吉（Elbridge Colby），多次呼籲台灣應大幅增加國防預算，強化自我防衛能力。他們的立場反映了美國對台灣安全的高度關切，這些聲音或許引起一些憂慮，但台灣應否增加國防預算的真正關鍵，並非取決於外界的呼籲，而在於台灣當前面臨的兩種現實且嚴峻安全威脅。第一種是持續升高的「灰色地帶」行動，例如解放軍軍機頻繁侵擾台灣的防空識別區（ADIZ）與軍艦進入我方周邊水域，試圖以日常化壓力損耗台灣的軍事裝備和人員士氣，削弱台灣的軍事反應能力與社會心理韌性；第二種則是更為直接且毀滅性的全面入侵威脅，可能伴隨著大規模的軍事行動，對台灣的主權、經濟及人民生命安全構成無法挽回的損害。面對這些挑戰，台灣唯有增加國防預算，才能有效應對並保障國家安全與未來的生存空間。

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防止軍備耗損與人員流失





增加國防預算是防止軍備耗損的關鍵手段。中共持續採取「灰色地帶」行動，頻繁派遣軍機跨越海峽中線與軍艦駛入本島和外離島周邊水域，迫使台灣必須派遣戰機、軍艦及其他防衛力量進行攔截應對。這種高頻率的對峙行為本質上是一場消耗戰（attrition warfare）。正如中華民國海軍司令唐華在接受《經濟學人》專訪時所指出，中共運用「蟒蛇戰略」（anaconda strategy）試圖以日常化的軍事挑釁逐步削弱台灣的防衛能力。長期下來，台灣軍事裝備的運作壓力急劇增加。根據聯合報的報導，國防部因應共軍的灰色地帶作戰，為了應對頻繁的軍事騷擾，油料經費出現不足，已向行政院申請動支16億6,000萬元的第二預備金以支應戰備行動。這顯示出現有預算難以應付日益增加的軍事壓力，這不僅導致機艦維修頻率和成本上升，更使裝備壽命縮短，進而影響整體軍事作戰能力。在這種情況下，增加國防預算顯得尤為必要，以確保裝備的及時維護與升級，避免因裝備不足或老化而削弱台灣的防衛力量。

持續軍事壓力不僅消耗台灣的主戰裝備，還對國軍人員士氣造成嚴重影響，進而導致人力流失的問題日益嚴重。日常化的軍事襲擾，迫使台灣軍隊頻繁應對，這對國軍官兵構成了巨大的心理與生理負擔。報導指出國軍志願役部隊人數逐年遞減，主戰部隊編現比低於八成。此外，學者亦指出114年度國防預算書中的志願役「預算員額」較113年減少近5,500人，顯示國軍人力招募與留任的困難愈發嚴峻。在這種情況下，增加國防預算能為基層官兵提供更好的待遇與工作環境，不僅有助於穩定士氣，也能減少人員的流失，維持國軍的作戰能力與整體防衛韌性。

複雜化中共武力犯台的計算與成本





根據美國國防部最新發布的2024年《中國軍力報告》，解放軍正不斷推進其軍事現代化目標，包括強化聯合作戰能力、大幅提升區域拒止與反介入（A2∕AD）戰力，以及擴大核武庫的規模與多樣性。 這樣的現代化進程對台灣構成嚴峻威脅，特別是在中共持續加強兩棲登陸、遠程火力和聯合作戰能力的背景下，解放軍的這些戰略能力旨在壓制區域內的潛在對手，進一步鞏固對台施壓的優勢。對台灣而言，這意味著一旦中共採取行動，其進攻模式將更加多樣化且難以預測，台灣的防禦壓力也將因此劇增。

如果台灣無法及時增加國防預算以提升自身防禦能力，中共可能在其成本可控的情況下，更容易推動武力犯台的計畫。即使不全面進犯，中共也可憑藉其強大可信的軍事威懾力量迫使台灣屈服退讓，進一步削弱台灣的國家主權與國際地位。然而，適當的提升國防預算，除了增強台灣軍事實力外，也能提高解放軍採取軍事行動的風險和代價。例如，當台灣擁有更強的防空系統、精準打擊能力與持久的後勤支援時，解放軍侵台的作戰時間將被拉長，後勤補給更容易受到干擾，甚至面臨國際干預的可能性上升。這些因素將大幅增加中共的作戰成本與失敗風險，進一步複雜化其決策，讓武力犯台成為一個難以輕易執行的選項。

展現自我防衛決心





增加國防預算不僅是實質提升軍事實力的手段，更是向內外展現台灣自我防衛決心的具體行動。對內而言，國防預算的提升代表台灣社會對國家安全議題的共識，能強化全民國防的意識與凝聚力。當民眾看到政府投入更多資源於國防建設時，將更有信心支持相關政策，進而激發對國軍的信任與支持。此外，充足的國防預算也能改善基層官兵的待遇與工作環境，穩定士氣並吸引更多優秀人員加入，確保國軍的人力資源得以永續。

對外而言，增加國防預算更是向國際社會傳遞明確訊息，也就是台灣有能力有意願自我防衛，而非被動依賴盟友的保護。這樣的決心能強化國際間對台灣的信任與支持，特別是在區域安全架構中，台灣作為第一線的防禦堡壘，其展現的意志將影響其他盟友與夥伴對其安全承諾的評估。以美國為例，國防預算的適度提升不僅能提升雙邊合作的效能，還能促使美國對台灣提供更多實質援助，形成更堅固的安全夥伴。

同時，增加國防預算並非單純的財政投入，而是台灣面對中共威脅時所展現的精神與意志。這種堅定的防衛決心將不僅增強國內外的信心，也能有效震懾中共，使其明白台灣不會因壓力而屈服退讓。

總結





綜上所述，台灣面對中共日益增強的軍事壓力與威脅，無論是灰色地帶行動、全面入侵計畫，還是軍事現代化帶來的戰略威脅，都需要台灣在國防預算上更積極投入。增加國防預算不僅能有效防止軍備耗損與人員流失，提升國軍的戰備能力，更能複雜化中共武力犯台的計算與成本，增強台灣在國際安全架構中的地位與價值。同時，國防預算的提升也是台灣向內外展現自我防衛決心的重要方式，能凝聚國內共識並吸引國際盟友的支持。

在中共持續對台灣施加壓力的情勢下，增加國防預算是一項關鍵且迫切的政策選擇。唯有透過穩健的國防投入，台灣才能維護自身的主權與安全，並在不對稱的戰略環境中找到應對威脅的最優解，進一步保障台灣在區域與國際社會中的生存與發展空間。

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