講武堂》方琮嬿：中共近期網駭攻擊趨勢變化之分析

中華人民共和國與我國國旗。（路透資料照）

方琮嬿（中共政軍與作戰概念研究所 助理研究員）

（原文刊載於國防安全研究院網站即時評析，本報獲國防院同意全文轉載）

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資訊安全為當今各國重視之議題，而台灣更是面臨資安威脅的嚴峻區域，於亞太區所有偵測到的威脅中，占比逾四成。國安局於2024年1月5日公布「中共網駭手法分析」內容指出，台灣政府網際服務網路於2024年所遭受的平均每日侵擾高達240萬次，較前一年增長超過2倍，且多數為中共網軍所為，其趨勢上的變化值得觀察。

中共加劇對台灰色地帶行動

海巡安平級巡防艦「吉安號」，2024年12月一對一監視中國海警船2304號航路動態。（本報資料照，海巡署提供）

當今中共面臨多種嚴峻挑戰。中國的經濟成長持續放緩，多數專家認為中國2025年的經濟成長率將低於5%，而習近平被傳出仍相信「東昇西降」，堅持自上而下管理中國經濟的方式，以及讓中國成為更大工業強國的計劃，因此中共將藉由產業自主、經貿反制以及連結盟友等作為來因應美國的壓力。這些跡象顯示，中共將持續專注於解決內部挑戰以及因應美中關係，台灣問題並非迫切需要處理之議題。因此，對中共來說，「武統」或「以武促統」並非其優先選項，而是透過脅迫等形式嚇阻台灣走向獨立，迫使台灣與中共政治談判接受統一。

根據國安局先前的分析，中共自2024年賴政府上任後即加大對台的複合式壓迫以及分化，在軍事、經貿、外交、法律等不同面向上脅迫台灣。由於中共長年以來侵擾台灣，台灣內部已經習慣甚至「無感」，這使得中共必須要擴大並加深對台壓力才能達到嚇阻之目的。因此，可見近期內中共會加劇對台的灰帶行動，除了嘗試使用既有手段外，亦可能開發新的樣態，對台灣的壓力將更大且更難以捉摸。

中共網駭力度持續提升

中共網軍對台的攻擊數量在過去幾年內倍增，反映出其網駭力度的提升。美國政府在近年來陸續揭露中共的網駭手法——美國的網絡安全和基礎設施安全局（CISA）在2024年12月發布指導意見，表示已發現與中共有關聯之威脅行為者針對商業電信基礎設施的網絡間諜活動，其行為幫助中共取得數百萬美國人的通信資料，有部分美國人的私人通信被高度針對並侵擾。根據美國媒體報導，近年來全美已發現逾百起網駭事件，又以關島情況最為堪憂，不僅有實體遭受駭客攻擊，亦有包含國防在內的聯邦網路被滲透的痕跡，假使中共侵台、美中爆發衝突，中共可能會藉由網駭破壞關島的能力來影響駐關島美軍出動因應。從這些事件可看出，中共已將網路駭客攻擊「武器化」，利用駭客影響其他國家的關鍵基礎設施以及通訊網路，而中共對台的網駭程度超越其他國家，對台灣將造成更大的威脅。

中共欲藉網駭行動干擾台灣內部運作

此為網路駭客的示意圖。（路透資料照）

「中共網駭手法分析」內容指出，2024年中共對台網駭攻擊目標以政府機關比率最高，占整體總數逾八成。經分析，以通訊傳播領域（650％，主要為電信業）、交通（70％）及國防供應鏈（57％）增長最為顯著。中共鎖定這些目標反映出幾個可能目的。第一，中共網軍透過鎖定我政府部門來測試其反應與防禦能力，並試圖找出潛在漏洞，除了可強化其對於台灣的攻擊外，更能搭配認知戰塑造台灣政府能力不足的形象，影響民眾對政府的信心。第二，中共也藉由頻繁的網駭侵擾造成政府部門的負擔，使其因被迫頻繁因應而消耗能量，甚至因常態化而產生麻痺，若中共實施大規模武力攻擊的話反而會影響政府以及人民的因應，減少我國的反應時間。第三，關鍵基礎設施的特點不只在於「連帶性」（一部分的關鍵基礎設施失靈，可能導致其他關鍵基礎設施一併失靈），也有「集中性」的特點，若是遭受駭客攻擊很可能產生連鎖效應，嚴重影響台灣經濟與社會運作。最後，台灣近年致力於國防自主，在政府積極引導下籌組並推動國防產業鏈，因此中共網軍可能藉由對國防產業鏈的網攻來弱化台灣防衛力量，並影響民間對政府之信心。

強化全民防衛意識與國際合作

中共對台的網攻手法持續更新，造成的脅迫與壓力只會增加而不會減少。全民都需要提高安全意識。國防院民調指出，民眾對於中共警覺意識仍需加強，需透過強化民眾對於國防軍事議題的關注來提高其對於中共威脅的感知。而中共的網駭行為已經影響到政府部門，因此未來政府與民間機構之間的全面合作也是防禦資安威脅的重要基礎。

中共駭侵是國際問題，建議政府尋求國際合作，透過智庫與民間單位來持續加強與民主盟邦的經驗分享，除了尋求有效經驗外，更可透過技術合作來累積集體防禦能量。

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