台船軍事級無人船將亮相 可發揮「狼群戰術」效果

黃正弘（右2）率總經理蔡坤宗（中）等高層媒體茶敘。（記者洪臣宏攝）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕台船董事長黃正弘今（6）日與媒體茶敘，他透露，台船無人船已經進入最後測試，預計今年第一季亮相。台船指出，所研發無人船以軍事等級設計、測試，可以透過群控對多個目標展開自殺攻擊，發揮「狼群戰術」效果，跟市面上無人船有很大區隔。

黃正弘率總經理蔡坤宗、副總周志明等高層出席茶敘，媒體除了關切台船商船業務及潛艦海鯤號狀況，也對中信造船集團成功研發無人船，詢問台船無人船的研發進度是否落後。

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台船無人船計畫主持人、副總周志明指出，台船無人船前年底起開始運作，去年三月正式啟動，陸續找子公司台船動力科技跟國內業者合作。

他說，目前市面上無人船很多，雖然在通訊系統可以控制它，一旦發生戰爭等特殊狀況，是否能確保通訊品質夠安全，他強調，台船無人船是軍事等級設計及測試，軍事用途開發成功，其它用途都可以使用。

相對市面上大尺寸無人船，周志明表示，台船無人船的長度8米、寬3米，體積比較小，在陸地上可以用拖板車載著到處跑，當初做這船型時時有做過商情蒐集，跟國內可能潛在業者及外商已開發船型比較，台船才抓到未來可能運用的方向。他說，船的大小可以調整，重點是能否控制它，使用一般4G或電波通訊，戰爭時都會受到干擾，現在做出來有多種通訊頻道可以選擇，會挑最好、最安全的頻道。

台船總經理表示蔡坤宗補充說明，台船無人船的特色還有耐波力較強，這是根據台灣海峽常遇到的波浪情況設計，而不是必須在靜水或波浪情況好時才能出去，必須要有市場區隔。

黃正弘說，無人船最好的用途就是自殺攻擊，所以船不需要大，船夠小、夠穩定，出去都是群控，貼著水面且還要偽裝，很不容易偵測到；他指出，群控可以一次控制數十艘，因為有時不只針對一個目標，而是可以對多個目標攻擊。

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