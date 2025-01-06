庫斯克激戰！ 澤倫斯基：北韓援兵死傷3800人

在烏軍無人機的鏡頭下，北韓士兵躲藏在庫斯克前線雪地灌木叢中，一臉茫然，似乎未能察覺到無人機的逼近。（翻攝自澤倫斯基X粉專）

〔編譯陳成良／綜合報導〕《基輔獨立報》6日報導，據烏克蘭總統澤倫斯基接受美國播客主持人弗里德曼（Lex Fridman）訪問時透露，自去年秋季以來，已有約3800名北韓士兵在俄羅斯庫斯克州（Kursk Oblast）的戰事中陣亡或受傷。

報導指出，2024年秋季，為因應烏克蘭於8月6日發動的突襲，北韓派遣超過12000名士兵進入庫斯克州，協助俄羅斯進行防禦。此後，烏克蘭軍隊持續於該地區堅守，期望將其作為未來與俄羅斯談判的籌碼。

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澤倫斯基在與弗里德曼的訪談中指出，北韓還有能力向該地區增派3萬至4萬名兵力。這場訪談涵蓋多項議題，並於1月5日發布。

與此同時，烏克蘭於1月5日在庫斯克州發動新一波攻勢，目前戰況尚不明朗，各方消息紛雜。澤倫斯基在1月4日的晚間談話中表示，根據烏克蘭最高指揮官提供的資訊，俄羅斯與北韓聯軍在近日的衝突中損失慘重。

白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）於去年12月27日指出，北韓軍隊在庫斯克州對烏克蘭陣地發動「人海戰術」，但成效有限，反而造成大量人員傷亡。柯比還提到，有報導指出北韓士兵寧可自盡也不願向烏軍投降，因為他們擔心家人會因此受到連累。

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