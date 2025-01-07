俄軍攻下烏克蘭後勤樞紐 在烏東持續推進

俄軍佔領烏克蘭在烏東的後勤樞紐庫拉霍夫鎮。圖為俄軍士兵。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭目前仍持續進行中，俄羅斯軍方6日表示，俄軍在烏克蘭東部取得重要進展，佔領烏克蘭重要大城波克羅夫斯克（Pokrovsk）南邊的後勤樞紐庫拉霍夫鎮（Kurakhove）。對此烏軍則表示，截至6日上午，烏軍仍在庫拉霍夫與俄軍交戰，拒絕承認庫拉霍夫被俄軍攻佔。

根據《路透》報導，俄羅斯國防部指出，烏軍堅守庫拉霍夫已有數週時間，由於庫拉霍夫是烏軍的重要後勤樞紐，距離大城波克羅夫斯克僅32公里，攻佔該鎮能加速俄軍在烏東頓內茨克地區的前進速度，另外俄軍還佔領距離波克羅夫斯克僅8公里的聚落達肯斯克（Dachenske）。

請繼續往下閱讀...

針對俄軍說法，烏軍表示仍有部隊在庫拉霍夫與俄軍交戰，不過民間觀測組織認為，庫拉霍夫大部分地區已處在俄羅斯控制之下。

烏克蘭日前在俄羅斯西部的庫斯克州發動反擊，烏方尚未透露反擊攻勢的細節，烏克蘭總統澤倫斯基在每日夜間談話中提到，烏軍在庫斯克地區建立緩衝區，並造成重大損失，「敵軍在此出現3.8萬人傷亡」。俄羅斯國防部則表示，烏軍的反擊意圖已被俄軍挫敗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法