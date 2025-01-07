原來裡頭長這樣！ 以色列空軍「羚羊」加油機神秘內裝曝光

以色列國防軍空軍的「羚羊」空中加油機，為波音707商業噴射客機的軍規改裝型。（以色列空軍官方Facebook）

〔記者陳治程／綜合報導〕飛行器空中加油技術問世至今已102年，從過去橡膠軟管到今日的機械硬管，相關科技不斷推陳出新，使得加油機成為現代空軍跨區、跨洋遠程作戰不可或缺的要角；以色列國防軍（IDF）日前在官方社群中，罕見地公開其「羚羊」（Oryx）加油機內裝，不只載客座艙全改放油箱，類比介面的輔助加油系統也現蹤於鏡頭前，為這款服役40年的老飛機增添不同面貌。

軍聞網站《戰區》（The WARZONE）報導指出，以色列空軍的空中加油機又名「Re’em」（希伯來語，意為「羚羊」），是以美國波音707（Boeing 707）商業客機為基礎改裝的軍規儎台，在以國軍方釋出的影片中，這款客機改裝為加油機後，不只客艙原有的「左5右3」座椅配置，改為2排油箱，更搭載一套採用復古類比介面、但功能完善的「輔助加油系統」（Remote Vision System, RVS），是空中加油機的核心裝備之一。

請繼續往下閱讀...

波音707為美國波音公司於1950年代開發、搭載4具渦輪扇引擎的商業噴射客機，1957年首飛至今已升空逾一甲子；該機種原型機「波音367-80」日後則獲美軍青睞，成為今日KC-135「同溫層加油機」（Stratotanker）的構型基礎，二者可謂擁有共同血脈的「兄弟機」。

以國空軍的「羚羊」雖服役超過40年，但該機隊曾在2010年代接受延壽升級，從照片中可見該型機的航電儀表已大幅數位化。（以色列空軍官方Facebook）以色列空軍的F-15I、F-16主力戰機，長年都是在這架「羚羊」空中加油機的補給下，才得以續命飛行，也凸顯其老當益壯的特點。（以色列空軍官方Facebook）

《戰區》報導陳述，以國的「羚羊」空中加油機自1979年起服役，是支援該國F-15、F-16戰機空戰「續命」的要角，該機隊從初期的100型到後來的300型，期間雖經延壽升級，但整體役齡仍超過40年。根據航空新聞網站《FlightGlobal》最新統計，截至去（2024）年底，以國空軍仍有7架同型機服役中，也是該型號今日僅存的現役機。

有鑑於機隊壽限將屆，以色列空軍已在2020年向美國採購8架KC-46「飛馬」（Pegasus）空中加油機，預計明（2026）年起陸續汰換「羚羊」，以強化加油機隊的空中補給效率。

由於「羚羊」空中加油機壽限將屆，以色列預計2026年起以向美採購的8架KC-46A型機逐步汰換更新，以維持空中加油能力。圖為美國新罕布夏州空中國民兵同型機演練「大象走路」。（美軍DVIDS網站）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法