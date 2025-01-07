國造無人船進入戰國時代 台船預示今年第一季無人船亮相

中信造船去年6月海巡安平級「長濱艦」交付儀式時，典禮旁展出一艘「通用型測試載台」無人船。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕台船董事長黃正弘近日與媒體茶敘時透露，台船研製的軍用無人船已進入最後測試，預計今年第一季亮相。而自從俄烏戰爭爆發後，烏克蘭戰場中無人船的運用及戰績，已讓國際見識無人船投入作戰的可行性，紛紛大舉投入研究。我國也不例外，除了中科院正以「快奇」、「慧龍」專案研究水上水下無人載具之外，包括台船、中信和龍德等多家民間廠商也投入研發，去年11月的台灣國際遊艇展更展出數艘無人船，顯見我國在研發進程上前途光明。

台船無人船計畫主持人、副總周志明表示，台船無人船是軍事等級設計及測試，軍事用途開發成功，其它用途都可以使用。台船無人船體積比較小，在陸地上可以用拖板車載著到處跑，另外還有耐波力較強的特色，這是根據台灣海峽常遇到的波浪情況設計。

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中科院在無人靶船（圖）基礎上，研製自殺攻擊型無人快艇，相關單位將力拼於明年以前完成作戰測評。（取自中科院網站）

中信造船去年6月海巡安平級「長濱艦」交付儀式時，典禮旁展出一艘外型前衛的全黑塗裝小艇。根據現場公布資訊，這艘「通用型測試載台」全長16.5公尺、寬與高皆為3.8公尺，滿載排水量僅20噸，船速可達30節以上，在容納1300公升燃油情況下，續航力達300浬以上。中信造船人員接受媒體訪問時提到，該艇可自主航行，在缺乏GPS與通信設備輔助情況下，仍能透過自身電腦運算返航，且此載台用途多元，可依照客戶需求執行掃雷、佈雷，甚至自殺攻擊等任務的潛能。

龍德造船除了自力研發無人船，也負責中科院「快奇專案」的4艘攻擊無人艇載台建造設計，更與中科院合製「慧龍」水下無人載具並已下水測試。（李忠衛授權提供）

龍德造船部分，除了打造一艘15米、鋁合金船殼無人船，配置兩台800匹的馬力作為測試跟展示之外，也負責中科院「快奇專案」的4艘攻擊無人艇載台建造設計，更與中科院合製「慧龍」水下無人載具並已下水測試。

台灣造船吹起軍工潮，遊艇展都有無人艇展出。（資料照，記者李惠洲攝）

另外，在去年11月底的2024台灣國際遊艇展中，也有遊艇廠商推出軍用「食人魚9號」無人駕駛船艇展示，使用玻璃纖維材質並披覆匿蹤塗料，設計航速超過55節並可攜帶500公斤高爆彈藥4枚與國內穿甲型滯空遊蕩彈藥，，並稱國外已有戰爭中國家來洽談；而以休閒鋁船起家的科建鋁船，則與無人機廠商雷虎科技結盟，展示其研發完成的Seashark無人艇。此款無人艇使用鋁合金沖壓一體成型船體，並採用油電動力半潛艇式噴水推進，並有多種尺寸的構型可供不同需求使用。

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