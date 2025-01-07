空地聯手！陸軍542旅實戰應援演練 「阿帕契」攜手「勇虎」殲敵帥爆

CM11戰車實施火力追擊。（記者塗建榮攝）〔記者方瑋立／新竹報導〕農曆春節即將到來，國防部為讓國人瞭解春節期間官兵持續落實戰備整備、戮力守護家園任務，國軍第三作戰區今（7）日於湖口營區進行實戰化「重要目標應援作戰」演練，除了模擬敵軍無人機潛伏特攻，我以UAV反偵蒐外，更執行聯合AH-64E「阿帕契」直升機、CM11「勇虎」戰車等陸空戰力肅清、追擊敵軍的流暢反擊，展現國軍精實戰力。

國防部今日起辦理「民國114年春節加強戰備媒體邀訪活動」，首站至陸軍裝甲第542旅的駐地湖口營區，進行實戰化「重要目標應援作戰」演練，模擬敵特攻部隊對新竹地區重要目標襲擾，國軍第三作戰區即刻啟動應變機制，電令地區戰備部隊遂行應援作戰任務。

AH-64E直升機進場攻擊目標區。（記者塗建榮攝）國軍這場演練先以無人機干擾槍擊落敵軍無人機後，並在敵軍進攻時，以CM22迫砲車的火力實施「先制戰鬥」壓制敵軍，並同時在監偵排及反甲排擔任側翼警戒的火力掩護下，由陸航直升機進場攻擊目標區，以UH-60M「黑鷹」直升機遂行機降、發動反攻。

防守軍展開進攻時，機步排在戰車排掩護下逐漸挺進，流暢切換陣型並藉由機槍火力射擊掩護，最終包圍敵軍，特戰分隊實施逐屋搜索、限制空間戰鬥。最後，再由陸航分遣隊、戰鬥隊及戰車排實施「戰場追擊」，以陸空火力聯合追擊敵軍，AH-64E「阿帕契」直升機與CM11「勇虎」戰車同時衝場挺進追擊敵軍殘部，場面壯觀。

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CM11戰車實施火力追擊。（記者塗建榮攝）542旅聯兵三營戰一連連長莊沅澂受訪表示，此次春節加強戰備動態操演，遵循實戰化訓練指導方針，結合想定設計，將情報、指揮與通信等整合效能運用並於操演過程驗證，藉此提升戰力。他向全體國人保證，「天下第一旅」春節期間必會堅守崗位、保衛家園。

莊沅澂表示，陸空協同演練是長久操演項目之一，而無人機干擾演練則是烏俄戰爭後即勤於精練，未來戰車是否會加裝防護罩防制無人機，目前則由中科院實施研改項目。

八輪甲車戰場追擊。（記者塗建榮攝）國軍第三作戰區強調，此次演練以「實戰化訓練」為核心，著重於指揮管制、無人機應處、戰場情監偵、火力追擊及限制空間戰鬥等項目，除驗證部隊在現代化戰爭中，快速應變與協同作戰能力外，更展示了近年來戰備整備優化成果，彰顯國軍在應對挑戰、提升戰力上的持續突破。農曆春節將屆，國軍部隊會堅守捍衛國家安全的崗位，全心投入戰備工作，以實際行動實踐保家衛國職責，為國人構築堅實的國防後盾。

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