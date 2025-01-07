法「戴高樂」航艦打擊群靠港印度 「克里蒙梭25」任務新篇章

法國海軍核動力航艦「戴高樂號」（R91）去（2024）年12月啟航執行「克里蒙梭25」任務之情形。（法國海軍航艦打擊群官方X帳號）

〔記者陳治程／綜合報導〕法國海軍（Marine nationale）昨（6）日證實，去（2024）年啟程執行「克里蒙梭25」（Clemenceau 25）的「戴高樂號」航艦打擊群，過去一個月在地中海執行聯合演習、取道紅海，本（1）月初已進入印度洋、靠泊印度果阿（Goa）港；這不只是法軍軍艦近三年第16度訪印，更是法軍航艦睽違57年駛入太平洋，未來還將在南海、西太平洋聯演，強化盟國聯戰效能。

法國駐印度大使館4日表示，由「戴高樂號」（R91） 領軍的核動力航艦打擊群本次訪印，是雙方自1998年成為戰略夥伴關係以來的堅實證明；時值法軍「克里蒙梭25」任務期間，航艦打擊群將在印度洋實施第42屆「伐樓拿25」（Varuna 25）海－空聯合演習、在戰場三棲威脅下，提升兩軍作業互通性。

請繼續往下閱讀...

戴高樂號航艦打擊群本（1）月4日正式進入印度洋，並靠泊印度西部的果阿港，準備與印度海、空軍聯合實施「伐樓拿25」海－空聯合演習。（法國海軍官方Facebook）法國海軍戴高樂號航艦打擊群，去年12月與美、義、摩洛哥海軍在地中海共執聯演之情形。（法國武裝部隊參謀本部官方X帳號）

根據《美國海軍學會新聞》（USNI News）報導，本次訪印的航艦打擊群除「戴高樂號」外，另也納編「佛賓號」防空驅逐艦（D620）、油彈補給艦「雅克．切瓦利耶號」（A725），2艘歐洲多任務巡防艦（FREMM）和1艘核動力攻擊潛艦等儎台隨行；另從法國海軍官方照片可見，航艦艦載機亦包含「飆風」（Rafale）戰機、E-2C空中預警機兩大主力。

根據法國海軍規劃，「克里蒙梭25」任務除在地中海、印度洋，先後與美、義、摩洛哥和印度海軍演練外，接下來還會前往印尼南部海域，參與十國的「拉佩魯茲」（Exercise La Perouse）多國聯演，以及在西太平洋實施的五國「太平洋斯特勒」（Exercise Pacific Steller）聯合演習，漸次強化法軍與盟友的遠洋作戰、戰略兵力投射能力。

法國海軍「克里蒙梭25」遠洋部署任務演習規劃。（法國海軍官方Facebook）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法