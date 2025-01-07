烏軍神改裝 把俄軍T-90M戰車殘骸重生成「科學怪人」

烏軍拼裝「科學怪人」戰車，俄軍T-90M零件反成抗俄利器。（圖：烏克蘭第12亞速特戰旅）〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭前線再展現驚人軍事創意！根據軍事媒體《防務部落格》（Defence Blog）報導，烏克蘭軍隊利用從戰場上虜獲的俄軍T-90M主力戰車（T-90M main battle tanks）殘骸，拼裝出一輛暱稱為「科學怪人」（Frankenstein）的改裝戰車，並已投入作戰，照片在社群媒體上引發熱議。

這輛由烏克蘭第12亞速特戰旅（12th Azov Special Purpose Brigade）操作的「科學怪人」戰車，可說是戰場回收再利用的極致展現。其砲塔裝甲來自俄軍現役最先進的主力戰車之一 T-90M，砲盾周圍的構件似乎也取自T-90M。至於車身部分，烏軍安裝了來源不明的反應裝甲，以及類似俄軍T-80BVM戰車（T-80BVM tanks）的側裙裝甲。全車的組裝的來源不一，可謂是東拼西湊，令人嘖嘖稱奇。

報導指出，這輛拼裝戰車的出現，不僅彰顯了烏克蘭軍隊在前線物資可能相對缺乏的狀況下，仍能發揮巧思，將各種不同的戰損裝備零件重新組裝，使其具備作戰能力的強大適應力，更是他們後勤維保能力的最佳證明。

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俄羅斯自2022年2月全面入侵烏克蘭以來，外媒報導統計稱，烏軍已摧毀、虜獲俄軍122輛T-90M戰車。這款戰車曾被俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）吹捧為「全世界最棒的戰車」（the best in the world）。如今，這些戰車的零件卻被烏克蘭軍隊回收利用，成為了反擊俄軍的利器。

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