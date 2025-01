烏軍神改裝 把俄軍T-90M戰車殘骸重生成「科學怪人」

烏軍拼裝「科學怪人」戰車,俄軍T-90M零件反成抗俄利器。(圖:烏克蘭第12亞速特戰旅)〔編譯陳成良/綜合報導〕烏克蘭前線再展現驚人軍事創意!根據軍事媒體《防務部落格》(Defence Blog)報導,烏克蘭軍隊利用從戰場上虜獲的俄軍T-90M主力戰車(T-90M main battle tanks)殘骸,拼裝出一輛暱稱為「科學怪人」(Frankenstein)的改裝戰車,並已投入作戰,照片在社群媒體上引發熱議。

這輛由烏克蘭第12亞速特戰旅(12th Azov Special Purpose Brigade)操作的「科學怪人」戰車,可說是戰場回收再利用的極致展現。其砲塔裝甲來自俄軍現役最先進的主力戰車之一 T-90M,砲盾周圍的構件似乎也取自T-90M。至於車身部分,烏軍安裝了來源不明的反應裝甲,以及類似俄軍T-80BVM戰車(T-80BVM tanks)的側裙裝甲。全車的組裝的來源不一,可謂是東拼西湊,令人嘖嘖稱奇。

報導指出,這輛拼裝戰車的出現,不僅彰顯了烏克蘭軍隊在前線物資可能相對缺乏的狀況下,仍能發揮巧思,將各種不同的戰損裝備零件重新組裝,使其具備作戰能力的強大適應力,更是他們後勤維保能力的最佳證明。

請繼續往下閱讀...

俄羅斯自2022年2月全面入侵烏克蘭以來,外媒報導統計稱,烏軍已摧毀、虜獲俄軍122輛T-90M戰車。這款戰車曾被俄羅斯總統普廷(Vladimir Putin)吹捧為「全世界最棒的戰車」(the best in the world)。如今,這些戰車的零件卻被烏克蘭軍隊回收利用,成為了反擊俄軍的利器。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法