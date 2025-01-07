美軍研發怪獸級運輸機！翼身合一、油耗砍3成

美國空軍翼身融合（Blended-Wing Body, BWB）概念機想像圖。此設計預計可大幅提升燃油效率，JetZero 公司的實體飛機預計於 2027 年首飛，為未來軍用運輸機與加油機提供新的選項。（圖片來源：JetZero）

〔編譯陳成良／綜合報導〕 美國《空軍與太空軍》（Air & Space Forces Magazine）報導指出，美國空軍積極發展革命性的「翼身融合」（Blended-Wing Body, BWB）運輸機計畫有了重大進展。空軍日前證實，正在測試這款新型機種的小型原型機，並表示全尺寸實驗機將如期於2027年首飛，這項計畫預計可為美軍帶來節省30%燃料的新世代運輸機。

空軍於2023年8月委託新創公司JetZero主導這項計畫。目前正在測試的小型原型機「探路者」（Pathfinder）翼展7公尺，為未來實驗機的八分之一大小。這款由JetZero設計、諾斯洛普·格魯曼（Northrop Grumman）旗下史凱爾複合材料公司（Scaled Composites）負責製造的概念機，已於2024年春季取得美國聯邦航空總署（FAA）的試飛許可。

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空軍發言人表示，「探路者」在加州克羅著陸場（Crow's Landing）的初步試飛結果令人鼓舞。測試顯示，其飛行特性與先前的X-48翼身融合概念機相近。X-48計畫曾在2013年完成多款不同尺寸與設計的概念機測試。

儘管這項計畫與美軍「下一代空中加油系統」（NGAS）無直接關聯，但其技術成果將為未來空中加油機、運輸機的發展提供重要參考。目前史凱爾複合材料公司已開始製造全尺寸零件進行測試，而JetZero也在系統整合測試設施取得顯著進展，為2026年開始的實驗機組裝工作做準備。

根據計畫時程，全尺寸實驗機將於2027年4月展開地面測試，9月進行首飛。這項計畫總經費達5.3億美元（約新台幣174億元），其中美空軍出資2.3億美元，其餘來自民間投資。

這款新型機對美軍意義重大。美空軍正在為其主力運輸機C-5、C-17和C-130尋找接替機型，而翼身融合設計不僅可大幅節省燃料，還將強化美軍在印太地區的作戰能力。空軍發言人強調，考量印太地區幅員遼闊，提升航程和效率對實現「敏捷作戰部署」（ACE）概念至關重要。

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