德軍採購以色列PULS多管火箭砲 棄美製GMARS引關注

以色列的PULS多管火箭系統可發射多種不同的飛彈，射程從35公里到300公里不等。（擷取自Elbit Systems官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕德國國會聯邦議院於近日通過軍購案，將斥資 6500 萬歐元（約新台幣 22.1 億元）採購5套以色列製 PULS （精確通用發射系統）多管火箭砲，以強化德軍火力投射能力。此決定不僅標誌德國放棄採購美製火箭砲系統，更反映歐洲追求軍備自主的戰略思維。

《美國國防新聞週刊》（Defense News）報導，這項軍購由以色列埃爾比特系統公司（Elbit Systems）攜手德法合資的 KNDS 集團提供，擊退了美國軍工大廠洛克希德．馬丁（Lockheed Martin）與德國萊茵金屬（Rheinmetall）共同提出的「全球機動砲兵火箭系統」（Global Mobile Artillery Rocket System，簡稱GMARS）方案。德國國防部表示，由於競爭方案尚無可用原型，最終選擇了 PULS 系統。

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選用 PULS 系統的重要考量之一，是深化與荷蘭的軍事整合。由於荷蘭陸軍已部署該系統，德軍可藉由荷方採購合約「搭便車」購入相同裝備，提升雙方協同作戰效能。

PULS 系統的一大特色是其通用性，使用國可自行整合射控系統並選用不同彈藥。然而，能否整合北約盟軍普遍使用的美製 GMLRS 導引火箭彈，仍存在爭議。儘管以色列廠商保證其系統可相容 GMLRS，但洛馬公司軍售主管布隆伯格（Howard Bromberg）已明確否認這項可能性。若無法使用美製彈藥，德軍勢必須尋找替代方案。

為因應此一挑戰，埃爾比特已與德國迪爾防務（Diehl Defence）簽署合作協議，著眼歐洲市場需求。同時，歐洲飛彈製造商 MBDA 集團也積極投入長程武器研發，期能建立對俄威懾所需的火力能力。

PULS多管火箭系統，用相同搭載2具火箭莢艙設計，可發射包括射程35公里的18聯裝122公厘ACCULAR火箭、射程40公里的10聯裝160公厘ACCULAR火箭，射程150公里的4聯裝EXTRA火箭；以及射程可達300公里的「捕食鷹」（Predator Hawk）導引火箭，「捕食鷹」單個莢艙共可裝2枚，一次共可發射4枚導引火箭彈。

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