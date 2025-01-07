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土耳其新教練機Hürkuş-II完成首飛、今年交付 我國初教機再等等

2025/01/07 17:43

TAI公司的影片顯示，這架試飛機批著黃色的底漆，以全程不收起落架的方式，執行首次20分鐘的飛行。（圖片擷取自TAI的X影片）TAI公司的影片顯示，這架試飛機批著黃色的底漆，以全程不收起落架的方式，執行首次20分鐘的飛行。（圖片擷取自TAI的X影片）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕我國空軍籌獲「初教機」案經多方研議評估後，現尚無具體進展，傳採「外購」還是「國產」方案，都還在考量當中。而遠在地球另一邊的土耳其，近幾年來不斷研製國造武器，不只自立研發無人機、第五代戰機「可汗」（KAAN）之外，國造的「Hürkuş-II」初教機去年底也已完成首飛，並計畫在今（2025）年內，可以開始向土國軍方交付第一批量產機。

據軍聞網站《The Aviationist》報導，土耳其主力教練機Hürkuş的新型版本「Hürkuş-II」於去（2024）年12月30日，完成首次飛行，象徵著這架由土耳其航空工業公司（TAI或TUSAŞ）開發的教練機，進入了先前多由美國、巴西及瑞士主導的初階教練機市場。

土耳其近幾年來不斷在推行國防自主與國造武器，其國產的「Hürkuş-II」初教機去年底亦已完成首飛，並計畫在今（2025）年內，可以開始向土國軍方交付第一批量產機。（圖片擷取自TAI的X影片）土耳其近幾年來不斷在推行國防自主與國造武器，其國產的「Hürkuş-II」初教機去年底亦已完成首飛，並計畫在今（2025）年內，可以開始向土國軍方交付第一批量產機。（圖片擷取自TAI的X影片）

土耳其TAI公司上周在其社群媒體發布了一段「Hürkuş-II」試飛影片，顯示這架試飛機批著黃色的底漆，以全程不收起落架的方式，執行首次飛行。報導表示，「Hürkuş-II」執行了全程約20分鐘的飛行，飛機到達了6500英尺（約1981公尺）的高度，最大飛行速度140節（約每小時260公里）。

報導指出，「Hürkuş-II」採用了複合材料結構，比現有的Hürkuş-A和Hürkuş-B系列更輕，座艙內配備了大型廣角抬頭顯示器（HUD）和新的座艙罩；此外，「Hürkuş-II」還配備國內開發的冷卻系統、液壓泵和先進的通訊系統。如此，土耳其空軍將擁有更現代化的國產教練機。

據土耳其當地媒體報導，土耳其軍方已與TAI簽署了一份55架的訂購合約。首批15架預計今年即可陸續交付至土耳其軍方，並分配給柯尼亞空軍基地（Konya Air Base）的第122基礎飛行訓練中隊。

我國國造初教機日前已完成初步設計規劃，但由於全案仍在評估中，因此目前「卡關」暫無下文。（資料照）我國國造初教機日前已完成初步設計規劃，但由於全案仍在評估中，因此目前「卡關」暫無下文。（資料照）

至於我國空軍的初教機研製進度，一直攸關「國機國造」產業能否延續的重要決策。國防部副部長柏鴻輝於去（2024）年3月時曾透露，國防部目前已規劃提出3種方案，但針對是否採「國造」還是「外購」？國防部目前仍在評估中，還沒有定案，因為這要到民國122年（2033年）「才會發生問題」。

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