土耳其新教練機Hürkuş-II完成首飛、今年交付 我國初教機再等等

TAI公司的影片顯示，這架試飛機批著黃色的底漆，以全程不收起落架的方式，執行首次20分鐘的飛行。（圖片擷取自TAI的X影片）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕我國空軍籌獲「初教機」案經多方研議評估後，現尚無具體進展，傳採「外購」還是「國產」方案，都還在考量當中。而遠在地球另一邊的土耳其，近幾年來不斷研製國造武器，不只自立研發無人機、第五代戰機「可汗」（KAAN）之外，國造的「Hürkuş-II」初教機去年底也已完成首飛，並計畫在今（2025）年內，可以開始向土國軍方交付第一批量產機。

據軍聞網站《The Aviationist》報導，土耳其主力教練機Hürkuş的新型版本「Hürkuş-II」於去（2024）年12月30日，完成首次飛行，象徵著這架由土耳其航空工業公司（TAI或TUSAŞ）開發的教練機，進入了先前多由美國、巴西及瑞士主導的初階教練機市場。

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土耳其近幾年來不斷在推行國防自主與國造武器，其國產的「Hürkuş-II」初教機去年底亦已完成首飛，並計畫在今（2025）年內，可以開始向土國軍方交付第一批量產機。（圖片擷取自TAI的X影片）

土耳其TAI公司上周在其社群媒體發布了一段「Hürkuş-II」試飛影片，顯示這架試飛機批著黃色的底漆，以全程不收起落架的方式，執行首次飛行。報導表示，「Hürkuş-II」執行了全程約20分鐘的飛行，飛機到達了6500英尺（約1981公尺）的高度，最大飛行速度140節（約每小時260公里）。

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal!



Pilotlarımızın eğitimi için Hava Kuvvetlerimize teslim edilecek olan HÜRKUŞ uçuşunu başarıyla tamamladı.



6.500 feet irtifa

140 knot hız

20 dakika uçuş süresi



Hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. pic.twitter.com/12ZU8hPqoP — Türk Havacılık Uzay Sanayii （@TUSAS_TR） December 30, 2024

報導指出，「Hürkuş-II」採用了複合材料結構，比現有的Hürkuş-A和Hürkuş-B系列更輕，座艙內配備了大型廣角抬頭顯示器（HUD）和新的座艙罩；此外，「Hürkuş-II」還配備國內開發的冷卻系統、液壓泵和先進的通訊系統。如此，土耳其空軍將擁有更現代化的國產教練機。

據土耳其當地媒體報導，土耳其軍方已與TAI簽署了一份55架的訂購合約。首批15架預計今年即可陸續交付至土耳其軍方，並分配給柯尼亞空軍基地（Konya Air Base）的第122基礎飛行訓練中隊。

我國國造初教機日前已完成初步設計規劃，但由於全案仍在評估中，因此目前「卡關」暫無下文。（資料照）

至於我國空軍的初教機研製進度，一直攸關「國機國造」產業能否延續的重要決策。國防部副部長柏鴻輝於去（2024）年3月時曾透露，國防部目前已規劃提出3種方案，但針對是否採「國造」還是「外購」？國防部目前仍在評估中，還沒有定案，因為這要到民國122年（2033年）「才會發生問題」。

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