講武堂》趙宥翔：軍校生的蛻變——部隊見習的教育與訓練

圖為前空軍司令、現任總統府戰略顧問劉任遠上將，去（2024）年6月底於國防大學復興崗校區參與年度「三軍八校院聯合畢業典禮」，並與畢業生開心合照。（本報資料照，記者劉信德攝）

趙宥翔（國防院學官、空軍中校）

（原文刊載於國防安全研究院網站即時評析，本報獲國防院同意全文轉載）

教育在某方面來說，其與訓練一詞之涵義有密切關係。教育乃是以知識為基礎而策定與教育目的有關之教育課程，經連續性學習中獲致所需之知識。而軍事教育與軍事訓練是部隊的根本，無論現代科技如何發展，不可改變的是人員的操作及維護，透過教育的知識傳遞及管理制度對於軍事訓練的成效，將可有效建立部隊戰力。

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國防部為讓軍校生熟稔軍中生活及事務，從考進軍校的第一年暑假，我國軍校生即在陸軍官校進行為期8週軍官基本養成教育訓練，幫助軍校新生熟悉軍中環境。除軍事教育學程外，並於每年實施寒、暑訓練，並依據年級及受訓程序，讓軍校生逐漸擁有教育班長的軍事職能，軍校畢業後即能具備基礎軍、士官職能。

為精進軍校生之實務經驗及畢業分發到部隊任職後更快融入環境與工作適應，國防部自2020年起規劃，二年制或四年至之基礎軍事校院軍校生，於最後學校教育學程下學期（第8學期）均須實施18週之部隊見學（原2週），盼透過提早下部隊見學來結合理論與實務，提升軍事校院學生職場適應能力。

軍事學校之教育訓練目標

為因應全球化時代國防安全的多元挑戰，我國軍事戰略也由過去的「攻勢作戰」、「攻守一體」，逐漸調整為「守勢防衛」，並宣示「預防戰爭」、「國土防衛」，以及「反恐制變」為國防政策的基本目標。

國防部欲培育高素質與新思維之基礎幹部，須先明瞭未來國家政策與目標並參考先進國家未來作戰之願景，從而擘劃培訓人員所需知識與學能，以掌握培育人員所需之智能，期於軍校畢業並完訓後之基礎幹部均達「為用而訓、訓用合一、計畫培養」之宗旨。

其中，軍事教育學校規劃的部隊見學就是重要一環，對初任軍、士官幹部而言，可及早建立基本部隊觀念，加大團隊生活之廣度外，也因思想觀念提早之建立，使幹部下部隊後不至於產生觀念落差，進而使各階指揮、溝通也能立即無縫接軌，自然加快狀況處置與指揮應變之時間。

圖為去（2024）年參與陸軍官校建校百年校慶的學生部隊。（本報資料照，記者羅沛德攝）

允文允武的新世代軍校生

就其他層面而言，教育包括知識、智慧、判斷力及分析等諸多功能，受教育的人具有能力去對付各種新奇的狀況及不同之情勢；而軍事教育更是涵蓋廣泛性、基礎性及啟發性，其知識原理、觀念傳播與思維能力方能讓未來可能面臨更嚴峻的臺海情勢之軍校生可奠定厚實基礎。

訓練只是針對某些特殊技能的學習，但在軍事訓練上卻是攸關生死，而教育包含的面向較廣，訓練僅是教育的一部分。雖然教育、訓練與發展這三個概念在其目標和功能上有所不同，但是仍然有相當程度之關聯性，並非相互獨立且可以清楚劃分的。

國防部所屬軍事校院提升部隊見習課程，期許軍校生把握見習機會了解各兵科特性、任務及差異，並建立領導統御及建立軍事基礎專業等基本能力，以利為未來畢業任官後能快速適應部隊生活，領導官兵發揮最精實的戰力，實現允文允武的現代軍人，蔚為國用。

軍事教育與部隊見習並行

國防部建立軍事教育課程（含兵科部隊見學）及訓練安全方針，統合相關機制與各兵監的課程設計，均依據時數一致性、內容適切性、課程多元性以及避免重複性之指導，達成計畫執行、組織系統及研究發展之目標。

軍事教育讓軍校生可熟悉團隊生活、學習知識；再轉換到部隊訓練時，接訓單位依兵科特性安排專業幹部共同參與督導訓練課程與任務，讓其體驗基層部隊的生活與訓練實況，輔以體能戰技基礎訓練，奠定扎實基礎。同時，兩者相輔相成，在轉換過程中的循環步驟過程中，軍校生可在學校教官（師）與部隊專業技勤人員得到理論與實作的說明，這便是軍事教育與訓練之目標。

部隊對所屬各級幹部、軍校生，施以言教與實地訓練，以培養其達成任務之能力與信心，發揮統合戰力，能明示部隊訓練之理念，律定訓練責任方式、程序與訓練標準，藉以策進訓練的實用有效，及鑑定訓練成敗責任之一切法令規章與現行作業程序，均屬部隊見習訓練的重要成效。

圖為陸軍官校大學軍官儲備訓練團（ROTC）學生，2019年底赴主戰部隊實施見習。（中華民國陸軍官方Facebook）

結語

建軍以教育為先，作戰以人才為本，教育是看不見的軟體，卻是最關鍵的戰力。現代戰爭中，優質幹部本身即是一種超敵勝敵的戰力： 二十一世紀的戰爭，是以知識和專業決定勝負。臺海防衛作戰國軍在有形戰力的武器裝備上處於劣勢。必須寄望於發揮教育功能，在無形戰力的幹部素質上爭取優勢，才是剋敵制勝的重要因素。

國軍身處的環境越來越艱難，推展軍校生之學校教育與部隊見習以培訓高素質與新思維之未來基層幹部，是必須落實的重點工作，國軍持續朝強化「培訓教育與訓練的師資與環境」、「由基層重建教育訓練觀念」、「結合國家教育體制」、「重視資訊科技運用」與「招募青年學子」等方面進步，藉此培育出符合國家與國防所需之軍校生，期能達「為用而訓、訓用合一、計畫培養」之宗旨，為國家及國防之未來發展投注最大即戰力。

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