烏克蘭挫敗俄恐攻陰謀！少年炸彈客受命襲擊軍事設施幸未得

烏克蘭安全人員逮捕一名身穿烏克蘭軍服的嫌犯。（圖：烏克蘭國家安全局）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭國家安全局（SBU）的反情報部門近日破獲一起重大恐怖攻擊計畫，該計畫由俄羅斯情報人員策劃，試圖利用一名未成年人於2025年1月6日在基輔州（Kyiv Oblast）對一處國防軍事單位進行炸毀行動。烏克蘭當局及時阻止了這場可能造成大量傷亡的攻擊。

《烏克蘭真理報》6日報導，根據烏克蘭國家安全局和檢察總長辦公室發布的消息，2024年12月，一名來自基洛夫格勒州（Kirovohrad Oblast）的未成年少年，在俄羅斯方面的指示下，意圖在基輔州的一處國防軍事單位入口放置爆裂物。然而，這名少年並不知情，俄方計劃在他進入建築物後遠端引爆炸彈，企圖讓他同歸於盡。

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這起恐怖攻擊計畫由多名俄羅斯情報人員共同策劃。兩名來自文尼察州（Vinnytsia Oblast）的女性，受俄方指示預先製作了爆裂物，並將其放置於約定地點。一名俄方人員則負責在不同藏匿點間運送爆裂物。

這名未成年少年按照指示抵達基輔州，入住目標地點附近的一間旅館。他從一處約定的地點領取了一個裝有簡易爆裂裝置（IED）和烏克蘭軍服的背包。穿上軍服後，他前往目標地點，並放置了偽裝成軍用物資的爆裂物。

多虧烏克蘭執法人員及時採取行動，這起恐怖攻擊才得以在未發生前被阻止。在搜查嫌犯住所時，執法人員查獲了數支手機，內含嫌犯與俄羅斯方面的通訊證據。此外，還在一名涉案人員的住所中搜出1.5公斤用於製作簡易爆裂裝置的爆裂物混合物。

目前，烏克蘭國家安全局已依據烏克蘭刑法相關條例，對所有涉案嫌犯提出指控。嫌犯皆被羈押，且不得保釋，最高可能面臨無期徒刑及財產沒收。

其中一名涉嫌製作爆裂物的女性遭烏克蘭安全人員逮捕。（圖：烏克蘭國家安全局）

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