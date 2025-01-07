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國軍春巡》IDF戰機緊急起飛操演 5分鐘內拔地而起捍衛台海

2025/01/07 19:52

國軍春巡》IDF戰機緊急起飛操演 5分鐘內拔地而起捍衛台海「114年國軍春節加強戰備」空軍第三戰術戰鬥機聯隊7日進行IDF戰機緊急起飛操演。（記者塗建榮攝）

〔記者方瑋立／台北報導〕近年中共軍機頻繁擾台施壓，我國空軍肩負台海空防重要任務，空軍第三戰術戰鬥機聯隊今（7）配合國防部春巡加強戰備邀訪，實施「IDF戰機緊急起飛」操演，示範5分鐘內緊急起飛，以及終昏前升空警戒任務與飛行訓練。

IDF戰機拔地而起的英姿，為即將天黑而灰濛濛的天空，劃出一道道堅毅的火束。（記者塗建榮攝）IDF戰機拔地而起的英姿，為即將天黑而灰濛濛的天空，劃出一道道堅毅的火束。（記者塗建榮攝）

國防部今起辦理「民國114年春節加強戰備媒體邀訪活動」，第2站至清泉崗基地空軍第三聯隊，實施「IDF戰機緊急起飛」及「終昏前升空警戒任務與飛行訓練」演練，並預計明日繼續「愛國者系統動態演練」、「DF戰機潛力裝掛」等課目，展現官兵捍衛領空的能力與決心。

在傍晚5時春日西沉，天仍未暗的終昏前時刻，警戒室值日官（AOD）接獲戰情響起警報，所有官兵即刻出動，必須讓IDF戰機在5分鐘內離地升空。3架IDF戰機拔地而起的英姿，為即將天黑而灰濛濛的天空，劃出一道道堅毅的火束。不過，原預計掛載天劍一型實彈的2架IDF戰機，後因機務問題及飛安考量，警戒任務演練臨時取消。

空軍司令部表示，因應敵情威脅及共機頻繁侵擾，第三聯隊肩負台海空防作戰的重要任務，全體官兵戮力於戰訓本務工作，以確保空軍戰力發揮；此次配合媒體參訪時機，表現官兵勤訓精練成果，使國人能安心歡度春節假期。

據了解，國軍春巡加強戰備戍守家園，中共解放軍今中午起亦陸續出動24架次共機，其中18架次逾越海峽中線侵擾我空域，配合共艦執行「聯合戰備警巡」。中共頻頻挑釁，雖未與我國空軍第三聯隊操演撞時，但也更加凸顯出我國國軍所承擔的衛國重任。

「114年國軍春節加強戰備」空軍第三戰術戰鬥機聯隊7日進行IDF戰機緊急起飛操演。（記者塗建榮攝）「114年國軍春節加強戰備」空軍第三戰術戰鬥機聯隊7日進行IDF戰機緊急起飛操演。（記者塗建榮攝）

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