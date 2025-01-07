俄境槍戰！烏特種部隊擊斃13北韓軍人 搜出敏感文件

北韓軍人的確切身分和職責尚待釐清，但從其裝備和攜帶文件推測，可能並非一般士兵。（圖：烏克蘭特種作戰部隊）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《烏克蘭真理報》（Ukrainska Pravda）7日報導，烏克蘭特種作戰部隊（SOF）第8獨立特戰團，近日在俄羅斯庫斯克州（Kursk Oblast）執行任務，共擊斃13名北韓籍軍人。烏克蘭特種作戰部隊表示，雙方發生槍戰與無人機攻勢。

據該報導，烏克蘭特種作戰部隊新聞處指出，在雙方交火中，有5名北韓軍人遭擊斃，另有8名北韓軍人死於烏軍無人機的攻擊。這些北韓軍人的確切身分和職責尚待釐清，但從其裝備和攜帶文件推測，可能並非一般士兵。

請繼續往下閱讀...

烏克蘭特戰部隊在行動結束後，檢視了這些北韓軍人的遺體和個人文件。其中一名北韓軍人身上配備一把裝有內紅點瞄準鏡（collimator sight）的突擊步槍、一台俄羅斯製的Azart無線電通訊設備、一台無人機偵測器，以及一張有別於一般軍人證件的身分卡。烏克蘭特種部隊表示，這些跡象顯示該名北韓軍人可能具有軍官身分。

此外，該名北韓軍人身上還有一封致「黨」的信件，推測可能是致北韓勞動黨。這封信件的內容尚未公開，但可能提供更多關於這些北韓軍人身分和任務的線索。

目前尚不清楚這些北韓軍人為何出現在俄羅斯境內，以及他們是否參與了俄羅斯對烏克蘭的軍事行動。

遭擊斃北韓軍人攜帶先進裝備 。（圖：烏克蘭特種作戰部隊）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法