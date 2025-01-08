空軍佳山基地遭安捷訓練機誤闖 一度被誤認無人機入侵

安捷航空DA-40型訓練機，經常飛抵花蓮機場進行穿降訓練。（記者游太郎攝）〔記者游太郎／花蓮報導〕虛驚一場！安捷航空一架DA-40型訓練機5日誤闖空軍佳山基地，飛越跑道上空時，一度被戰管人員誤以為是不明無人機入侵，緊急連繫後，要求飛離花蓮空域；資深退休飛官擔心，類似無人機、輕航機或滑翔翼誤闖事件一再發生，空軍絕對不可大事化小，「哪天共軍無人機從海上長驅直入，那就麻煩了」！

官員證實，安捷航空1架DA-40型訓練機，5日由台東豐年機場起飛，前往花蓮空域實施外場穿降練習時，將民航機禁航的空軍佳山基地跑道，誤認為原規劃的花蓮機場跑道，飛機偏離下降航道，直到飛抵佳山跑道前方、高度約700呎時，才驚覺飛到了禁區，緊急向花蓮機場塔台要求重飛，當場遭到拒絕並要求飛離花蓮空域。

空軍佳山基地跑道正在拓寬及整建中，根本無法起降飛機。（記者游太郎攝）據指出，佳山基地內的戰管人員發現時，由於當天是星期假日，沒有戰機起降規劃，加上跑道正在拓寬、整建中，根本不可能有飛行器會出現，從雷達螢幕上只看得出是慢速機，速度和外型一度被誤認為是無人機，致使戰管人員急得向花蓮塔台詢問「怎麼管制的」？戰管和花蓮機場軍方管制塔台的連繫和溝通程序，空軍司令部已組成專案檢討中。

資深航迷指出，他當天在花蓮市區看到1架慢速螺旋槳飛機，和平常飛的航線不同，一路往西偏，直接飛向佳山基地，他拍飛機近20年從未看過這種狀況，經向其他同好詢問，才知道原來是安捷航空的訓練機誤闖；根據歷年來的經驗，佳山基地除了戰機起降外，慢速機種只有C-130運輸機、空軍行政機出現，此外，就是中科院研發、測試中的騰雲無人機，並未有民航機降落過。

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空軍司令部事後證實，安捷航空1架DA-40型機5日由豐年至花蓮機場訓練，誤認佳山為花蓮機場，飛行員於察覺後重飛離場，未在佳山基地降落，花蓮機場塔台隨後拒絕後續的訓練申請，空軍已將狀況向民航局反映，並由相關單位釐清原因和責任。

花蓮機場的正常起降航道和佳山基地大不同，飛行員誤認的機率相當低。（記者游太郎攝）資深退休飛官表示，他在花蓮和佳山基地服役逾20年，從未聽過如些離譜的事件，近年來類似無人機、輕航機或滑翔翼誤闖事件一再發生，絕對不可大事化小；尤其共軍無人機侵擾灰色地帶已成常態，全台各機場的塔台、場面安管人員，應該要再加強守望及機艦識別與通報，並與戰管隨時保持連繫，不然「哪天共軍無人機從海上長驅直入，那就麻煩了」！

安捷航空的DA-40NG訓練機，是由奧地利Diamond Aircraft Industry公司所生產的4人座飛機，全機身採用輕量、高強度複合材料，配有一顆170匹馬力螺旋槳引擎，最高巡航速度可達154節（約時速285公里），最高巡航高度可達1萬6400英呎（5000公尺），一般訓練時飛行速度約120節，高度也多在1000英呎以下，最大的特色在於機體的外型設計，十分近似於滑翔機，飛機的升力非常優異，引擎失效也能長距離滑翔飄降，爭取時間跟距離尋找適合迫降的場地。

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