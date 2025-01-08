雪訓基地新武嶺營區建成 官兵終於有暖氣

徐衍璞7日視導武嶺營區新建統包工程。（取自軍聞社）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕國軍唯一的寒訓基地武嶺營區，最早可追溯至1960年的陸軍山寒地作戰訓練中心，但該營區位於高山林帶，整修涉及地權及環保因素，促成不易，營舍至今都是老舊平房，已數十年未整修。新營區於2022年發包動工，並終於近日建成交付。國防部副部長徐衍璞上將昨日前往視導，除了慰勉官兵堅守崗位的辛勞，並對該營區新建工程獲得行政院公共工程金質獎優等的殊榮，予以高度肯定。

徐衍璞昨日視導營區「興安專案」興建工程以及聽取任務簡報，同時代表國防部長顧立雄犒慰官兵訓練辛勞。他說，特戰官兵肩負著極為重要的作戰任務，應為他們打造良好的生活與訓練環境，讓官兵能全心投入本務，進而有效強化部隊整體戰力。

請繼續往下閱讀...

武嶺營區新建統包工程榮獲行政院公共工程金質獎優等。（取自軍聞社）

武嶺營區地處海拔最高的軍事基地，負責高寒地作戰與救援訓練，國防部藉由「興安專案」大幅提升營區設施。不過，其位於太魯閣國家公園內，附近登山活動繁榮，來往車輛頻繁，運輸大型機具及材料需做好交通管制，且禁止假日工程車進場。在時常有暴雨、山路坍方、低溫、路面結冰、下雪等惡劣氣候影響下，周延縝密規劃整體工序、時間軸、料源供應；低溫考量部份，除在設計規劃階段使用耐寒材料外，結構物施工期間避開冬季澆置混凝土；高山寒冷地區，施工人員先行適應環境後再行施工，且高山含氧量較少，每施工一小時休息十分鐘，降低高山反應產生。

而該工程獲得金質獎優等，也不僅因為該工程為處高山建設不易，其設計更因應獨特的高海拔氣候，考量環境因素，建築結構、建材、造型及外觀顏色，符合其地域性及生態性設計。

武嶺營區新建統包工程榮獲行政院公共工程金質獎優等。（圖片取自公共工程委員會）

根據公共工程委員會介紹資訊，該案整體建築物造型採三棟2層樓、錯落雙斜屋頂建築及造型老虎窗，配合合歡山山巒，依山勢建築；該案配合建築節能減碳計畫，主體建築以鋼構綠建材為主、外牆採乾式工法，快速且具隔熱保溫性、窗戶採複層玻璃，保溫性佳。基地以挖填平衡設計，並做好生態調查、環境保育及綠建築設計。同時，暖氣系統利用循環泵浦重複循環熱水，加熱小型風機之銅片，有效達到節能效果。

該案結構體採用鋼構及輕隔間施工，降低混凝土使用，提升進度及降低碳排放量，外牆隔間則採用低熱傳導及低吸水率之康尼蜂巢版建材，不僅提高保暖及降低滲水，且安裝快速縮短工期。另在合歡溪畔既設水池設置迴流裝置，讓揚水管保持中空避免結冰；高山供暖系統採用鍋爐搭配空調系統並結合民生用水，提供全年訓練場所舒適環境。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法