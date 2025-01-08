空軍志航基地新掩體建案「六度流標」 恐影響F-16 BLK70新機進駐

圖為去（2024）參與嘉義空軍基地開放的F-16V戰機，可見該機機腹掛有狙擊手莢艙。（本報資料照，記者劉宇捷攝）

〔記者陳治程／台北報導〕我國66架F-16C/D Block 70戰機軍購案，現已進入今、明（2026）兩年的合約交機期；考量中共軍機、艦近年擴大襲擾東部外海，為強化基地戰力保存效能，空軍七聯隊計畫在台東志航基地新建戰機掩體；但這項建案去（2024）年「六度流標」後，昨（7）日再行第七次招標，若依招標公告的履約期限推估，該工程延宕恐將影響F-16新機未來駐防，不利戰力部署。

綜合政府電子採購網公告，國防部去年分以「H005統包工程」、「H006統包工程」名義，分別進行台東志航基地的新建掩體、水土保持工程招標。前者H005案已在11月19日公告決標、決標金額新台幣7億5895萬6千元；H006案預算則達9億9202萬5千元台幣，去年2月至12月間六度招標皆「流標」，昨天再公告第七次招標，預計月中開標。

請繼續往下閱讀...

因應台東七聯隊未來將接裝F-16C/D Block 70戰機，空軍2021年起投入33億多台幣執行志航基地新建掩體工程，其中掩體本身的H006工程去年流標6次後，本月已第7次招標。（擷自政府電子採購網）

空軍七聯隊所在的台東志航基地，過去長期由F-5E/F、RF-5E戰機駐防，相關設施也是依其規格、數量設計，隨著我國拍板採購66架F-16C/D Block 70戰機，志航基地也被選為新機的未來歸宿，原擔負部隊訓練的七聯隊也在F-5戰機退出戰備後，正式升格「第七戰術戰鬥機聯隊」，為迎接新機做準備。

國防部今年度公開預算指出，空軍2021年編列33億2348萬5千元的「臺東基地設施新建工程」、全案將於明年執行完畢，屆時台東基地現有F-5型機相關設施，將就F-16新機進駐所需改建、新建，滿足駐用部隊需求，強化東南空域空防。

台東七聯隊所屬F-5系列戰機在2023年底退出戰備後，便升格為第七戰術戰鬥機聯隊，準備換裝F-16C/D Block 70戰機。（本報資料照，記者羅沛德攝）

此外，空軍上述H006案在去年2月首度招標時，註明的履約期限僅720日曆天；第七次招標的履約期限竟拉長近一年、來到1060個日曆天，也就是說，即便該案本次順利決標，志航基地的新建掩體也恐將要到2027年才能完工，若66架F-16新機在明年前如期返台，屆時基地有限的停放設施，恐不利我東部空防部署。相關戰備工程延宕如何應變、尋求備案，仍有待進一步追蹤與釐清。

圖為空軍勇鷹高教機2023年底在台東志航基地展示換訓成果。（本報資料照，記者陳賢義攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法