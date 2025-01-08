美軍使用「謀殺大黃蜂」投入紅海戰鬥 特種F/A-18戰力變態！

美國海軍正將一種綽號名為「謀殺大黃蜂」（Murder-Hornet）的F/A-18E/F戰機，投入無人機與飛彈滿天飛的紅海戰鬥。這個特有的稱呼是海軍官兵對「重防空武裝」的一種掛載形式暱稱。（圖片擷取自美國海軍DVIDS／劉宇捷編輯）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕美國海軍照片揭露，他們正將一種綽號名為「謀殺大黃蜂」（Murder-Hornet）的F/A-18E/F戰機，投入無人機與飛彈滿天飛的紅海戰鬥。這個特有的稱呼，其實是海軍官兵近期對「重防空武裝」的一種掛載形式暱稱，這類的F/A-18「大黃蜂」戰機至少同時掛載5枚AIM-120及4枚AIM-9X對空飛彈，或包括裝備4枚俗稱空射標六的AIM-174B。

根據軍聞網站《THE WARZONE》報導，美國海軍作戰部長辦公室（CNO）在最近發布的2024年度回顧情況說明書中，提及了有關「謀殺大黃蜂」的配置及其在戰鬥中的使與各種亮點等。在去年的回顧中，首次亮相自標準六型飛彈（SM-6）演變而來的空射AIM-174B、首次在戰鬥中投入使用AGM-88E先進反輻射導引飛彈（AARGM），同時美軍也是首次與敵方無人機進行空對空交戰。

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「謀殺大黃蜂」做為重型防空戰機的概念，其一大主要特徵就是裝備了大量的空對空飛彈；F/A-18戰機至少可同時掛載5枚的AIM-120（右1、2）及4枚AIM-9X飛彈（左1）。（圖片擷取自美國海軍DVIDS）

「謀殺大黃蜂」做為重型防空戰機的概念，其一大主要特徵就是裝備了大量的空對空飛彈，特別是中射程的AIM-120對空飛彈，F/A-18戰機至少可同時掛載5枚的AIM-120及4枚AIM-9X飛彈。當然，被視為遠程對空飛彈且更強而有力的AIM-174B，也被美軍官兵通俗的歸類在其中；目前有關AIM-174B最「豐富」的掛載，是日前在VX-9測試中隊機上出現的4枚AIM-174B、3枚AIM-120及2枚AIM-9X。

被視為遠程對空飛彈且更強而有力的AIM-174B，也被美軍官兵通俗的歸類在「謀殺大黃蜂」中。圖中可見VX-9測試中隊機（左）上掛載了4枚AIM-174B、3枚AIM-120及2枚AIM-9X。（圖片擷取自美國海軍／劉宇捷編輯）

為達成上述配置，新的F/A-18空對空武器裝載規範，首先被要求開放翼下最外側的兩個掛點（Stations 2 and 10），以使用新的AIM-9X「響尾蛇」近程對空飛彈，這在先前是不允許的；這項變革是為了滿足緊急作戰需求，為飛機提供更多的近程飛彈彈藥發數，以因應胡塞武裝分子的特攻無人機。

此外，「謀殺大黃蜂」通常還會攜帶AN/ASQ-228先進前視紅外線瞄準吊艙（ATFLIR）和中線480加侖副油箱，這在中東作戰的其他F/A-18戰機上十分常見。AN/ASQ-228吊艙是現代戰鬥機防空配置的關鍵，因為它們可以實現視距外主動識別目標的能力，這在人口稠密和複雜的空域中尤為重要，它可以更快的識別友軍及敵人，使飛行員可充滿信心地向敵目標開火。

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