超狂！烏軍F-16單次任務中擊落6枚巡弋飛彈 機上武器全用了

烏克蘭空軍7日指出，1架烏軍F-16戰鬥機在2024年12月的一次任務中，擊落6枚俄軍巡弋飛彈，其中2枚甚至是用機砲擊落。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭持續進行中，烏克蘭空軍從荷蘭、丹麥接收多架美製F-16戰鬥機後，強化烏軍空防能力。烏克蘭空軍7日指出，1架烏軍F-16戰鬥機在2024年12月的一次任務中，擊落6枚俄軍巡弋飛彈，其中2枚甚至是用機砲擊落。

根據烏克蘭《基輔獨立報》報導，烏克蘭空軍指出，此次優異戰功出現在2024年12月13日俄軍發動大空襲期間，俄軍在這波攻勢中發射近200架無人機與94枚飛彈。烏克蘭空軍在臉書聲稱：「烏軍F-16戰機在單次戰鬥任務中擊落6枚俄軍巡弋飛彈，這是F-16戰機歷史上的首次記錄。」

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烏克蘭空軍發言人伊納特（Yurii Ihnat）和飛行員一同接受訪問時說：「他們說連美國人都不敢相信你做到了。」該飛行員表示，當時他先接近兩枚巡弋飛彈，成功鎖定後以空對空飛彈擊落巡弋飛彈，後續又擊落兩枚巡弋飛彈。由於烏軍F-16戰機普遍配備4枚空對空飛彈，在擊落4枚巡弋飛彈後，該機因缺乏飛彈加上油料短缺，因此被召回基地。

不過在返回基地途中，他發現有巡弋飛彈正飛向基輔，他當機立斷用機砲對飛彈開火。飛行員表示：「在幾聲砲聲之後，看的一個爆炸，接著又是另一個爆炸，結果證明是擊中兩枚飛彈。」

飛行員強調，他的應對一切都是遵循著美方的指導。烏克蘭空軍司令部表示，烏軍飛行員在美國提供的飛行模擬器中有學習如何用機砲擊落飛彈，但先前從未在實戰任務中嘗試過。

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