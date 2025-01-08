抗美電子戰！中國研發出可攜式超精密原子鐘 可助雷達跟蹤匿蹤飛機

中國科學家研發出一種超精密原子鐘，據稱可幫助相距數千公里的雷達同步工作，以探測和追蹤匿蹤飛機。圖為解放軍殲-20匿蹤戰鬥機。（彭博）

〔即時新聞／綜合報導〕港媒報導，中國科學家研發出一種超精密原子鐘，可以「深刻改變未來戰爭的性質」。這種精密計時器甚至可在軍事野外條件下攜帶與使用。

香港《南華早報》刊文指出，數據顯示，NIM-TF3銫原子噴泉鐘高1.5公尺，大小類似小冰箱，可以裝載到軍用卡車上，在崎嶇道路和惡劣條件下長期運輸後，仍可保持計時偏差小於萬億分之一秒。

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中媒引述報導稱，這一壯舉曾被認為不可能實現，因為只有制定國際標準時間的原子鐘才能達到如此精度，而這些原子鐘的體積都很大，且需要放置在有防護措施的實驗室中，不受任何環境因素的干擾。

高精度授時系統是現代戰爭的基礎。它幫助相距數千公里的雷達同步工作，以探測和跟蹤匿蹤飛機。報導表示，此類時鐘還有助於提高電子戰的訊號品質，並使傳輸大量數據變得更加容易。

報導強調，NIM-TF3的長期穩定性遠高於美國目前最好的可移動原子鐘，使中國的軍隊在「與美國陸軍在電子戰、定向能武器和無人技術領域」的競爭中，具有顯著優勢。

據悉，這款NIM-TF3銫原子噴泉鐘是由中國計量科學研究院製造的，它可以長時間自主運行，無須專業維護。

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