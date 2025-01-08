歐洲十國聯手 AI監控俄「影子艦隊」及海底電纜

疑似在波羅的海造成海底電纜損壞的俄羅斯油輪「鷹 S 號」（Eagle S）。（圖：芬蘭邊防衛隊）

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國國防部於 2025 年 1 月 7 日宣布，由英國領導、十個歐洲國家組成的聯合遠征軍（Joint Expeditionary Force, JEF）已啟動一項名為「北歐守望者」（Nordic Warden）的軍事行動，將利用人工智慧（Artificial Intelligence, AI）系統，評估海底電纜面臨的潛在威脅，並監控俄羅斯「影子艦隊」的動向。

此一聯合遠征軍由丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、冰島、拉脫維亞、立陶宛、挪威、荷蘭、瑞典和英國等十國組成。

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美國軍聞網站《Breaking Defense》報導， 英國國防部在6日發布的聲明中指出，這項行動已於上週展開。稍早有報導指出，一艘名為「鷹 S 號」（Eagle S）的俄羅斯油輪，疑似在波羅的海造成「愛沙尼亞-芬蘭二號」（Estlink-2）海底電纜受損。

此次行動的核心，在於一套由人工智慧（AI）驅動的電腦程式，能夠分析來自多個來源的數據，包含船舶用於廣播其位置的自動識別系統（Automatic Identification System, AIS），藉此計算每艘進入特定區域的船隻所帶來的風險。英國國防部表示：「該系統已登錄特定的俄羅斯『影子艦隊』船隻，當它們接近重要區域時，系統便能對其進行密切監控。」

一旦系統識別出可疑船隻，便可即時追蹤並立即向 JEF 成員國及其他北約（NATO）盟國發出警告。英國首相施凱爾 （Keir Starmer） 強調：「發展與國家安全對我們的改革計畫至關重要，這就是為什麼本屆政府正與我們的盟友密切合作，以保護像海底電纜這樣的關鍵國家基礎設施。」

倫敦方面還表示，「北歐守望者」行動展示了 JEF 如何利用「創新科技來提升歐洲安全，同時支援和輔助北約自身的行動。」

與此同時，JEF與英國發表聯合聲明，對「愛沙尼亞─芬蘭二號」海底電纜及數條波羅的海通訊纜線於去年耶誕節遭破壞表達嚴重關切。芬蘭已扣押涉案的「鷹S號」油輪，國家調查局表示，相關海床蒐證工作即將完成。

英國皇家海軍第一海務大臣基伊上將（Ben Key）上將指出，北約各國因領海主權與國際海洋公約等因素，在處理海底基礎設施遭襲擊時面臨諸多挑戰。JEF將在灰色地帶發揮機動性，協助回應類似威脅。

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