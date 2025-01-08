44噸重裝甲猛獸！德製「山貓」步兵戰車抵烏 展開實戰測試

在匈牙利「量產」的首輛「山貓」（Lynx）步兵戰車。（取自Rheinmetall官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕德國軍工巨擘萊茵金屬（Rheinmetall）執行長帕珀格（Armin Papperger）近日向《法蘭克福匯報》（Frankfurter Allgemeine Zeitung）證實，首輛 KF41「山貓」步兵戰車（KF41 Lynx Infantry Fighting Vehicle）已於2024年底交付烏克蘭，目前正由烏軍進行測試評估，為後續大規模採購鋪路。

烏克蘭軍聞網站《Militarnyi》報導，這款新型戰車由萊茵金屬位於德國下呂斯（Unterluss）的工廠生產。儘管萊茵金屬先前曾與烏克蘭前戰略工業部長卡米辛（Oleksandr Kamyshin）宣布將在烏國境內組裝首輛戰車，但此次交付的是德國原廠完整組裝的成車。

請繼續往下閱讀...

萊茵金屬（Rheinmetall）於 2024 年 6 月在柏林「烏克蘭重建會議」（Ukraine Recovery Conference）上宣布，已與烏克蘭簽署合作框架協議，計劃提供烏軍數百輛 KF41「山貓」步兵戰車。萊茵金屬執行長帕珀格（Armin Papperger）表示，雙方將進一步在烏克蘭建立合資企業生產砲彈，並逐步實現在烏克蘭現地生產「山貓」戰車。此合作案預計涵蓋訓練、維修等全方位支援，惟採購總金額恐高達數十億歐元，資金籌措仍是主要挑戰。

KF41「山貓」於2018年首次亮相，是一款重達44噸的重型步兵戰車。其搭載的LANCE砲塔可配備30或35公厘口徑主砲，並具備機槍及反戰車飛彈發射器，火力配置可依需求調整。防護性能方面，正面裝甲可抵禦30毫米砲彈，側面可防護14.5公厘彈藥，車底則能承受相當於10公斤TNT的爆炸衝擊。

動力系統採用利勃海爾（Liebherr）D9612型引擎，最大輸出達1470匹馬力，最高時速可達70公里，續航里程達500公里。載運能力方面，除3名車組人員外，尚可搭載9名步兵。

KF41「山貓」（Lynx）步兵戰車。（取自Rheinmetall官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法