「嵩山呼叫班超！」 顧立雄在高山雷達站「Call out」海上軍艦

國防部長顧立雄昨（7）日也前往嵩山雷達站進行春節慰問，除送上暖熱的飲品外，還特別透過遠距通訊設備「Call out」呼叫正在外海值勤的巡防艦。（資料照、軍聞社提供／劉宇捷編輯）

〔記者劉宇捷／台北報導〕國軍自昨日起展開為期3日的春節加強戰備巡弋操演，展現國軍春節將至的戰備準備；國防部長顧立雄昨（7）日也前往嵩山雷達站進行春節慰問，除送上暖熱的飲品外，還特別透過遠距通訊設備「Call out」呼叫正在外海值勤的「班超軍艦」，給艦上官兵一個意外的送暖祝賀。

由於歲末春節將至，國防部部長顧立雄昨日先後前往北部海、空軍偏遠雷達站視導，除代表三軍統帥賴清德總統慰勉官兵辛勞外，對於雷達站官兵發揮聯合情監偵效能，密切掌握區域情勢及臺海動態的努力與付出，表達肯定與嘉勉。

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照片顯示，顧立雄一行人此行前往的是位於陽明山區的嵩山雷達站，同時也準備了溫熱的飲品，犒慰這些駐守在偏遠山區的官兵，鼓舞士氣。（軍聞社提供）

從軍媒釋出的照片顯示，顧立雄一行人此行前往的是位於陽明山區的嵩山雷達站。慰勉過程中，顧立雄先行聽取了戰備整備報告及近期重大任務執行現況，接著實地瞭解官兵工作區域及生活設施環境，並提出工作指導；最後，還準備了溫熱的飲品，犒慰這些駐守在偏遠地區的官兵，鼓舞士氣。

顧立雄此行視導還特別透過遠距通訊設備，從陽明山區的嵩山雷達站（如圖），「Call out」呼叫遠在外海的值勤的班超軍艦。（資料照）

此外，值得一提的是，顧立雄此行視導還特別透過遠距通訊設備，從嵩山「Call out」呼叫遠在外海的值勤的班超軍艦，他表示「大家在海上辛苦了，感謝你們戮力戰訓本務、護衛海疆！」，透過語音訊息慰勉、鼓勵在外海執勤的艦隊官兵，並提前向他們賀節，祝福大家新春愉快平安！

顧立雄指出，因為有官兵在工作崗位上善盡職責，國人才能享有安和樂利的生活，對於無私奉獻、守護國防安全的國軍弟兄姐妹，他深感驕傲與敬佩。

顧立雄透過通訊設備向班超軍艦（如圖）的官兵表示，「大家在海上辛苦了，感謝你們戮力戰訓本務、護衛海疆！」（資料照）

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