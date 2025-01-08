增購愛三MSE增程飛彈何時抵台？國防部春巡曝4優先1原則

「114年國軍春節加強戰備」空軍防空暨飛彈指揮部8日進行愛國者系統裝備介紹暨動態演練，圖為愛國者三型飛彈發射架。（記者塗建榮攝）

〔記者方瑋立／台中報導〕國軍今續辦理春節巡弋戰備演練，駐紮於台中空軍清泉崗基地的防空飛彈第795旅第633營第1連今（8）實施「愛國者系統裝備介紹暨動態演練」，現場放列載有愛國者二型、三型飛彈的最小火力配置，並實地通電試運轉，執行相列雷達及發射台旋轉及抬升測試。針對國軍將增購愛三MSE型增程型飛彈，國防部發言人孫立方少將受訪指出，國軍為因應敵情動態，在國家財政許可的原則下，相關增購都會持續規劃。

空軍防空飛彈第795旅第633營第1連今實施「愛國者系統裝備介紹暨動態演練」，現場放列最小火力配置，包括如同人類大腦的戰術控制中心（ECS）、如人類心臟的150KW發電機（EPP）、延伸通信距離克服地形障礙的主天線總成（AMG）、如人類眼睛的相列雷達（RS），以及2架分別載有愛國者二型、三型飛彈的發射架（LS），並現場實施通電開機作業，以及發射架抬升旋轉測試，以及相列雷達旋轉測試，確保各角度均可受戰術控制中心遙控操作。

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空軍防空飛彈第795旅第633營第1連今實施「愛國者系統裝備介紹暨動態演練」，圖為飛彈系統的相列雷達（RS）。（記者塗建榮攝）

據說明，每架飛彈發射架可乘載4枚愛國者二型飛彈或16枚愛國者三型飛彈，二型飛彈攻擊方式是利用爆炸後的破片破壞目標，三型則以直接擊殺方式攔截目標。

795旅633營第1連連長李冠佑少校受訪表示，單位任務負責區域防空作戰，每年皆會依照各項戰演訓任務，驗證機動作戰是在規定時效內，但詳細規定時效涉及機密不便公開。另外，平時戰演訓選址都會選擇隱蔽性良好、幅員夠大的位置，機動途中也會有其他單位實施戒護。

針對外傳國軍將增購愛國者三型飛彈部署花東，孫立方受訪時指出，國軍對於國防武器採購有優先順序，目前4個建軍重點包括「不對稱戰力強化」、「後備戰力強化」、「防衛韌性提升」及「應對灰色地帶侵擾威脅」。

孫立方強調，所有防空武器的採購都是以敵情威脅來做評估，原則是在國家財政許可狀況下，即會持續規劃增購裝備。不過，具體部署位置涉及作戰安全，不便明確公開。

「114年國軍春節加強戰備」空軍防空暨飛彈指揮部8日進行愛國者系統裝備介紹暨動態演練。（記者塗建榮攝）

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