國軍春巡》IDF潛力裝掛劍二、響尾蛇 緊急起飛應對共機時間綽綽有餘

「114年國軍春節加強戰備」空軍防空暨飛彈指揮部8日進行IDF戰機潛力裝掛課目。圖為TC-2天劍二型空對空飛彈。（記者塗建榮攝）

〔記者方瑋立／台中報導〕國軍春節加強戰備演練（春節巡弋）今（8）續於台中空軍清泉崗機場展開，空軍第三戰術戰鬥機聯隊展示「IDF戰機潛力裝掛」，各專業人員要在指定時限內完成戰機各項武器外載、副油箱裝掛及運送作業，本次掛載內容包括AIM-9P4「響尾蛇」飛彈及TC-2「天劍二型」飛彈等。

空軍第3聯隊今實施「IDF戰機潛力裝掛」，演示如何在指定時限內，完成我國捍衛台海空域主力戰機之一的IDF「經國號」戰機武器掛載。項目包括在翼尖掛載2枚響尾蛇飛彈，內側掛載2具275副油箱，機腹掛載1枚劍二飛彈、機砲/CDS滿載。

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TC-2天劍二型空對空飛彈。（記者塗建榮攝）

第3聯隊第3修補大隊分隊長蔡智德少校受訪指出，作業時限分為「恢復」及「完成」2種，恢復指前一批戰機落地後為飛機快速恢復，時限較短，完成則時限則較長，平時因熟稔作業已可在時限前一、二十分鐘前完成掛載作業。另外，由於「天劍一型」與「響尾蛇」飛彈不會混用，相關序列都會在前一天與飛行員教官討論彈藥需求。

IDF戰機翼尖掛載的是AIM-9P4「響尾蛇」飛彈。（記者塗建榮攝）

近年共機頻繁侵擾我空域，昨（7）日傍晚參與執行「緊急起飛」及「終昏前升空警戒」演練的第3聯隊第28作戰隊訓練官粘孝德少校今受訪表示，警戒任務分為日間與夜間，有不同組人負擔，也皆有充分休息。

粘少校也強調，IDF配有IPS整合動力系統，得以順暢啟動發動機並準備升空，時限雖規定5分鐘內須離地升空，不過實際時間可以更迅速，且起飛後僅需1至2分鐘即可抵達應對位置，因此針對媒體提問「共機起飛後3分鐘可達我國空域」，以我軍應對時間而言綽綽有餘。

IDF戰機配有IPS整合動力系統，得以順暢啟動發動機並準備升空。起飛後僅需1至2分鐘即可抵達應對位置，我軍應對共機時間而言綽綽有餘。（記者塗建榮攝）

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