北韓「谷山」自走砲現蹤俄烏前線 射程不及西方同級武器

北韓M1989「谷山」（Koksan）170公厘自走砲。（法新社檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕儘管北韓M1989「谷山」（Koksan）170公厘自走砲將運抵俄羅斯的消息，早在 2024 年 10 月就已傳出，但該火砲在俄國境內移動的照片直到 11 月才首度曝光。而根據烏克蘭軍事媒體《Defence Express》報導，一段疑似攝於俄烏戰爭前線的影片於1月7流出，這款自走砲疑已投入實戰。

據報導，從俄羅斯收到北韓自走砲，到首次投入作戰，大約間隔兩個月。目前雖然無法完全確定該影片的拍攝時間與地點，也無法確認該影片是否真於前線拍攝，但若影片拍攝時間為近期，從缺乏積雪的景象判斷，拍攝地點較可能位於烏克蘭南部被佔領區域。

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北韓「谷山」自走砲的砲管口徑為 170公厘，砲管長度為 50 倍徑，宣稱最大射程可達 60 公里。然而，此最大射程僅限使用火箭增程彈，且數量有限、精準度存疑。若使用傳統高爆彈，射程則降至 40 公里，且射速估計為每五分鐘 1 至 2 發。

North Korean M1989 "Koksan" already on the frontline. It still amazes me how much the US, Europe and South Korea don't give a shit about North Korea fully entering the war in Europe. https://t.co/pMefI2kdIx pic.twitter.com/dkh3zCFbOQ — Special Kherson Cat ???????????? （@bayraktar_1love） January 7, 2025

值得注意的是，西方現役的 155 公厘自走砲，例如德國 PzH 2000 自走砲，砲管長 52 倍徑，使用特殊彈種射程可達 40 至 47 公里，甚至曾創下 67 公里的射擊紀錄，射速更可高達每分鐘 10 至 12 發。因此，相較之下，「谷山」自走砲並無明顯優勢。

此外，烏軍積極使用「海馬斯」多管火箭系統（HIMARS）進行反砲兵作戰。「谷山」自走砲採開放式設計，缺乏裝甲車艙的保護，使其在面對具備鎢彈頭與空中爆炸能力的高精度 GMLRS 火箭彈攻擊時，顯得格外脆弱。

《Defence Express》分析，對俄軍而言，獲得北韓「谷山」自走砲顯然是為了解決大口徑火砲短缺的問題。為此，莫斯科當局不惜採用這款使用特殊口徑、且在彈藥補給上必須仰賴北韓的砲兵系統。

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