北韓「谷山」自走砲現蹤俄烏前線 射程不及西方同級武器

北韓M1989「谷山」(Koksan)170公厘自走砲。(法新社檔案照)

〔編譯陳成良/綜合報導〕儘管北韓M1989「谷山」(Koksan)170公厘自走砲將運抵俄羅斯的消息,早在 2024 年 10 月就已傳出,但該火砲在俄國境內移動的照片直到 11 月才首度曝光。而根據烏克蘭軍事媒體《Defence Express》報導,一段疑似攝於俄烏戰爭前線的影片於1月7流出,這款自走砲疑已投入實戰。

據報導,從俄羅斯收到北韓自走砲,到首次投入作戰,大約間隔兩個月。目前雖然無法完全確定該影片的拍攝時間與地點,也無法確認該影片是否真於前線拍攝,但若影片拍攝時間為近期,從缺乏積雪的景象判斷,拍攝地點較可能位於烏克蘭南部被佔領區域。

北韓「谷山」自走砲的砲管口徑為 170公厘,砲管長度為 50 倍徑,宣稱最大射程可達 60 公里。然而,此最大射程僅限使用火箭增程彈,且數量有限、精準度存疑。若使用傳統高爆彈,射程則降至 40 公里,且射速估計為每五分鐘 1 至 2 發。

North Korean M1989 "Koksan" already on the frontline. It still amazes me how much the US, Europe and South Korea don't give a shit about North Korea fully entering the war in Europe. https://t.co/pMefI2kdIx pic.twitter.com/dkh3zCFbOQ