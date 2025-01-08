軍武圖輯》「野戰模式」On！ 美軍MQ-9無人機野戰起降畫面曝光

一架美國空軍的MQ-9「死神」無人機，去（2024）年12月在「死神卡斯蒂歐」（Reaper Castillo）演習中的新墨西哥訓場落地，並由第1特戰支援中隊的士兵進行導引。（美軍DVIDS網站）

〔記者陳治程／綜合報導〕戰場生態瞬息萬變，面對敵軍海量飛彈、無人機的潛在飽和攻擊威脅，軍隊以往集中部署的作戰模式面臨考驗，取而代之的是高度分散、機動接戰的「彈性戰鬥部署」（ACE）；對空軍而言，不只有人戰機、就連無人機也得能在基地外起降、接受整補。美國美國空軍特種作戰司令部（AFSOC）日前就在新墨西哥州某處靶場中，完成MQ-9無人機「越野模式」的驗證。

美空軍特戰司令部指出，這架MQ-9「死神」（Reaper）無人機去（2024）11月起至12月中旬間，投入名為「死神卡斯蒂歐」（Reaper Castillo）的演習，旨在驗證該無人機能否在基礎設施不足的野戰環境下（austere environment），完成著陸、燃料補給、彈藥補充及重新起飛等程序，使其具備「彈性戰鬥部署」概念所需性能，建構更靈巧、具機動性的空中戰力。

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位於佛州哈爾伯特營地的MQ-9無人機地面控制站人員，該機在演習期間全程由其操作、監控。（美國空軍特戰司令部官網）

演習驗證期間，這架MQ-9無人機從美國佛羅里達州的哈爾伯特營地（Hurlburt Field, FL）起飛、全程由地面控制站（GCS）操作並飛行近1770公里，最後在墨西哥州的梅爾羅斯空軍靶場（Melrose Air Force Range, NM）落地；跑道上沒有柏油、中心標線，反而滿是塵土、砂石，藉此驗證這架無人機的「越野模式」。

在飛行超過1770公里後，隸屬第65特戰中隊的MQ-9無人機，準備在新墨西哥州空軍靶場的野戰跑道上落地。（美軍DVIDS網站）MQ-9無人機順利落地後，做了個180度迴轉，準備停進補給點接受燃料、彈藥整補。（美軍DVIDS網站）地面待命的美空軍第1特戰支援中隊任務保障小組，隨即展開油管，給MQ-9無人機加油。（美國空軍哈爾伯特營地網站）

從美軍官方照片可見，這架無人機於梅爾羅斯空軍靶場落地後，先是進行迴轉，接著由地面待命的第1特戰支援中隊任務保障小組（Mission Sustainment Team, 1st SOFSS）執行燃料整補；後由第20特戰飛機維修中隊（20th SOAMS）檢整機體、確保妥善，與主導任務的第65特戰中隊（65th SOS）共同完成無人機的一次「彈性戰鬥部署」。

美空軍第20特戰飛機維修中隊打開MQ-9無人機的雷達罩（radome），準備對內部儀器進行檢整。（美軍DVIDS網站）

MQ-9為美國通用原子航空系統（GA-ASI）開發的大型無人機，具備高空情監偵與火力打擊能力，計有MQ-9A、MQ-9B等子型號；其中，我國採購的4架同型機為MQ-9B「空中衛士」（SkyGuardian），預計明（2026）、後（2027）年分批抵台。

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