M109自走砲要被換了？ 美陸軍委研新一代火砲MDAC

美軍雖然取消電磁砲彈計畫，但仍想發展高速砲彈，為此美國陸軍快速能力與關鍵科技辦公室（RCCTO）計畫開發「多領域砲兵火砲」（MDAC），近日並與BAE公司簽約委其研究開發，藉此作為新一代防空火力選擇，圖為M109帕拉丁自走砲。（取自DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美軍雖然取消電磁砲彈計畫，但仍想發展高速砲彈，為此美國陸軍快速能力與關鍵科技辦公室（RCCTO）計畫開發「多領域砲兵火砲」（MDAC），近日並與BAE公司簽約委其研究開發，藉此作為新一代防空火力選擇，預計2027年第4季交付。

軍聞網站「Breaking Defense」3日報導，美國防部公開招標文件指出，RCCTO辦公室與貝宜簽約，委其研發MDAC原型載臺，並整合搭配「超高速砲彈」（HVP）技術，用以對抗巡弋飛彈、無人機和其他新興空中威脅；預計2027年第4季前交付首套完整系統、2028財年展開作戰測評，驗證作戰效能與技術可行性。

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根據RCCTO資料，未來MDAC將組成連級單位，除編入8輛砲車、4具多功能精準雷達、2具多領域戰鬥管理系統，還將配備至少144枚HVP，藉由最高達5馬赫的飛行速度，發揚強大防空能量。報導也推斷，新研發的自走砲車，不排除將採取輪形構型，並可由C-130系列戰術運輸機執行空運，確保部署彈性。

報導說，儘管尚未公布MDAC確切口徑，不過「超高速砲彈」目前已推出採通用彈體，但加裝陸軍155公厘、海軍127公厘等不同口徑彈托版本，且陸軍版本在M109自走砲上的實測成效良好，因此預估MDAC也將採155公厘口徑，甚至可望搭配「整合防空與飛彈防禦作戰指揮系統」（IBCS），成為美軍新一代地面防空體系的關鍵環節。

MDAC是採用海軍先前開發多年，但後來取消的電磁砲計畫為基礎，使用為電磁砲研發的超高速砲彈，並透過市面上現有的155公釐自走砲系統為發射平台，開發出能夠精準射擊超高速砲彈的武器系統。

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