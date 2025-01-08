民航機誤闖佳山基地 空軍：已展開調查釐清肇因

DA-40示意圖。（資料照，記者游太郎攝）

〔記者方瑋立／台北報導〕安捷航空一架DA-40型訓練機5日驚傳誤闖空軍佳山基地，飛越佳山跑道上空才發現進入禁區，經塔台警示後要求飛離。空軍司令部今（8）回應表示，該機經導引後即飛離，空軍已針對本案展開調查，並反映民航局協助釐清肇因。

安捷航空所屬DA-40型訓練機，1月5日上午申請自台東豐年機場起飛，前往花蓮空域實施外場穿降練習時，卻不慎將空軍佳山基地跑道誤認為原規劃的花蓮機場跑道，直到飛抵佳山跑道前方高度約700呎，才驚覺進入禁航區，緊急向花蓮機場塔台要求重飛，當場被拒絕並要求飛離花蓮空域。

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對此，空軍司令部今表示，1月5日上午安捷航空所屬DA-40型機乙架，申請由臺東豐年機場起飛前往花蓮機場實施穿降訓練，惟該機飛行員誤闖佳山基地空域，經導引後，即飛離該空域。

空軍強調，已針對本案實施調查，並反映民航局協處，釐清肇因。

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