講武堂》高志榮：美E-11A空中節點機「黃沙」演習提升聯戰效能對國軍防衛作戰之影響

美國空軍去年12月中旬，在中東的美軍中央司令部責任區，偕同盟友及區域夥伴國家展開「黃沙」聯演。美空軍也派出第378航空遠征聯隊所屬的第430遠征電戰中隊E-11A，擔當聯演期間各國的通訊節點。（圖片擷取自DVIDS）

高志榮（國防院網路安全與決策推演研究所委任助理研究員）

（原文載於國防安全研究院網站即時評析，本報獲國防院同意全文轉載）

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美國空軍去年12月中旬，在中東的美軍中央司令部責任區，偕同盟友及區域夥伴國家展開「黃沙」聯演，藉此提升各國在阿拉伯半島上的聯合防空能量。為此美空軍派出第378航空遠征聯隊所屬的第430遠征電戰中隊E-11A，擔當聯演期間各國的通訊節點，幫助操作不同通訊系統載臺交換資訊，大幅提高聯合作戰效能，聯合演習須藉由不同國家指管或數據鏈路系統達成，研究其演習概況、E-11A型機作戰運用及對我防衛作戰之影響，來提供國防政策建議。

黃沙演習概況

美國中央司令部整體防空飛彈防禦綜合演習及反無人機系統演習，是黃沙演習中重要的部分，以美國、英國、法國和中東地區夥伴的空、陸、海、太空和網路領域，來架構多國國防現代化和一體化，將聯軍的先進戰機、空中加油機以及情報、監視和偵察載台加以整合。

美空軍的E-11A空中節點機，為此次演習的主要各指揮管制及數據鏈路系統轉換發送平台，F-15E及F-16戰機、KC-135及KC-10空中加油機和MQ-9無人機等，與聯盟和地區合作夥伴飛機，一起演練了各種作戰場景，增進聯盟的綜合防空和飛彈防禦態勢，應對無人機系統威脅，透過模擬敵無人機可能威脅的真實場景，參演部隊運用偵測及追蹤手段，數據傳輸至E-11A，並藉其轉換情資分享，增強態勢感知，強化接戰技術，制定有效應對措施加強戰區安全合作、資訊共享及多國指揮管制能力，以提高攔截及消除空中威脅之能力。

因此，海底海纜已成為區域潛在「修正主義者」（Revisionist）——試圖挑戰「現狀」（Status Quo）的國家，優先攻擊或演練破壞的目標，達到隱匿其蹤跡或切斷目標指管系統的目的。舉例來說，2021年11月「挪威海底監視網路」（Norwegian Undersea Surveillance Network）的電纜疑似被俄國船舶蓄意切斷。該水下監視網路主要用於海洋環境探測，但國防相關的聲紋資料也會一併被接收。然因疑似肇事的俄國拖網漁船SAAMI堅決否認，調查無法結案。而就在俄烏戰爭爆發前的2022年1月7日，一條連結北極「斯瓦巴」（Svalbard）SvalSat地面衛星站與挪威的海底電纜疑似也被俄籍船隻所破壞。在該條電纜被切斷前，俄籍船隻在附近來回超過130次，但全案最後因證據不足而終結。

E-11A型機作戰運用

美空軍E-11A以龐巴迪公司的「環球6000型」商務機，加裝「戰場機載通訊節點」（Battlefield Airborne Communications Node, BACN）而成，因此有「天空中的Wi-Fi」之稱。（圖片擷取自DVIDS）

美空軍E-11A以龐巴迪公司的「環球6000型」商務機，加裝「戰場機載通訊節點」（Battlefield Airborne Communications Node, BACN）而成，該飛機因其能夠充當近地衛星而被稱為「天空中的Wi-Fi」，於 2023年2月在美國喬治亞州羅賓斯空軍基地成立一個新的E-11A BACN中隊（6架飛機），該平台經過修改以適應通訊設備的安裝，達成美國空軍的任務要求。

該飛機長度為99英尺5英寸（30.3m），翼展為94英尺（28.7m），高度為25英尺6英寸（7.8m）。最大起飛重量為45,132公斤，最大有效載重為2,617公斤。它由兩名飛行員操作，最多可容納17名乘客。

E-11A 提供額外的機艙空間來容納任務設備和運輸機組人員的物品。

該飛機被稱為空中 Wi-Fi，可作為高空通訊中繼平台，在不相容的通訊系統之間轉譯和分發影像、語音和戰術數據。它擴展了通訊範圍，並實現了陸地、空中、太空和海上系統的互通性。



可協助不同通訊系統間的語音及數據鏈轉接，大幅提升聯合部隊間的資訊交換速度，從而提高作戰效率。

在作戰環境中，地面地形阻礙了視距通訊，不同的武器系統無法相互通聯，作戰人員只能看到自己操作載台顯示的戰場畫面，BACN彌合了不同系統、平台和感測器之間的轉換，使與敵軍接觸的小型地面部隊到最高指揮層級的戰場態勢感知，獲得正確威脅資訊。

對我防衛作戰之影響

我國防衛作戰，防空、反無人機及飛彈防禦作法，除空中戰機、海上大型作戰艦及聯戰指揮機制（國軍聯合作戰指揮中心JOCC、聯合空中作戰指揮中心JAOC、艦隊指揮部及作戰區指揮部），能運用空中E-2K執行訊安系統鏈傳，來獲得情資分享及指揮命令下達，其他陸、海、空武器系統並未納入，敵目標出現時易產生多武器系統接戰同一目標，作戰時飽和攻擊，指管人員極易超過負荷，無法有效目標分配。



E-2K戰時升空情況無法掌控，且各戰管雷達及寰網系統，所能提供情況不明，應儘快與美方達成E-11A支援協訂，及時能於台海周遭域外安全區域，提供國軍綜合情資，亦可強化訊安系統，甚或將訊安未整合武器，如幻象及IDF戰機，愛國者及天弓飛彈……等納入資料鏈轉，提升國軍整體作戰能力。

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