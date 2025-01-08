廠商竟於國軍營區裝中製光電設備 監院促國防部、經濟部檢討改善

陸軍紅柴林營區。（資料照）〔記者方瑋立／台北報導〕監察院今（8）日公告通過監委賴鼎銘、葉宜津、蕭自佑調查報告，指出我國太陽光電設備多數「變流器」及「監視單元」皆未經檢測或驗證，國防部營區及民間光電案場亦有採用中國製變流器、資料擷取、路由器等情事，恐存在被駭客攻擊風險並威脅供電穩定。監委督促國防部、經濟部及台電公司檢討改善，採取適當資安防護作為。

監察院財政及經濟、外交及國防委員會聯席會議今天審議通過賴鼎銘、葉宜津、蕭自佑所提「變流器風險案」調查報告顯示，截至2024年9月，我國光電發電裝置容量達13.71GW，尖峰時刻太陽光電發電占比達26％，但絕大部分民間光電案場未通過資安驗證。加上中國製造變流器以價格優勢搶占市場，並大量使用於光電案場中，有鑒於黎巴嫩呼叫器爆炸事件彰顯供應鏈安全重要性，國際間也陸續發生駭客入侵電力設施等案例，主管機關應加強電力關鍵基礎設施資安防護，避免駭客攻擊。

調查委員指出，台電公司建置配電級再生能源管理系統（DREAMS）以掌握全系統再生能源即時發電量，以供中央調度中心分析運用，然而DREAMS資通安全責任等級僅列C級，且大部分民間案場未取得「太陽光電變流器」資安驗證，主管機關經濟部應加強並輔導民間光電案場ISO27001及IEC62443標準合規性，以確保電力系統穩定。

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調查委員說明，未經資安驗證變流器潛藏資安風險，應予正視。又台電公司設置配電級再生能源管理系統，雖介接再生能源監控設備或雲端資料系統，有規定品牌及製造產地不得為中國，且需經工研院檢測及審查其連線能力合格，然檢測內容未包含資安項目。

另外，監委調查也發現，國防部陸軍蘭指部紅柴林營區由廠商所設置光電案場，該契約書已明定不允許使用中國產品，卻在完工併聯後，遭舉報廠商違約使用中製設備，案經國防部清查簽約廠商確有使用中製變流器、路由器及資料擷取器情事，且類似情況在松山分院、海軍「平海營區二」、國防大學亦有發現，蘭指部等有關單位未能依約確實查驗，核有疏失，監委督促國防部檢討改善。

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