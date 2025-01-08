烏軍無人機深入敵境 摧毀俄空軍基地油庫畫面曝

烏軍以無人機襲擊俄國薩拉托夫州的一處油料庫。（擷取自X @Maks_NAFO_FELLA）

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭週二到週三以無人機夜襲俄羅斯境內薩拉托夫州（Saratov Oblast）恩格斯市（Engels），烏克蘭軍方說，成功摧毀恩格斯軍用機場油料儲備設施，能有效降低俄國空軍攻擊烏克蘭城市的能力。

《路透》報導，烏克蘭軍方在Telegram發布聲明指稱，為恩格斯2號（Engels-2）軍用機場提供燃料的「克里斯托」（Kristal）油庫遭到攻擊，傳出多起爆炸，發生大火。

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烏克蘭軍方聲稱，這次擊擊「對俄羅斯占領者的戰略性空軍造成了嚴重的後勤問題，也顯著的降低了他們打擊和平的烏克蘭城市與民用目標的能力。」

烏克蘭總統府顧問卡梅申（Oleksandr Kamyshin）在X平台PO文說，烏克蘭在這次作戰展現了「遠距能力」，他在文中也加上了「#MadeInUkraine」主題標籤，表明這些無人機並非西方國家軍援品。

薩拉托夫州長布薩金（Roman Busargin）指出，恩格斯與州首府薩拉托夫市遭受「大規模無人機」攻擊，工業區也傳出火警，所幸沒有人員傷亡，「有足夠的人手與資源來控制火勢。」

俄羅斯國防部則在聲明中說，他們擊落了薩拉托夫州上空11架無人機，另外在亞速海（Azov Sea）等其他地區也擊毀了21架。文中沒有提及無人機造成的損害。

恩格斯空軍基地位於俄國首都莫斯科（Moscow）東南方約730公里，與烏俄邊境的距離也超過400公里。

???????? BAVOVNA in Engels oil refinery! pic.twitter.com/fyx9kwkyzI — MAKS 24 ???????????? （@Maks_NAFO_FELLA） January 8, 2025

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