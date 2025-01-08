越南籍學員獨駕教練機 認錯機場跑道誤闖空軍基地上空

安捷航空DA-40型訓練機，經常飛抵花蓮機場進行穿降訓練。（資料照，記者游太郎攝）

〔記者蔡昀容／台北報導〕安捷航空一架DA 40NG教練機5日誤闖花蓮空軍佳山基地上空。安捷航空說明，該機由越南籍學員操作，為訓練的一部分，在修正飛行高度時，誤將佳山基地跑道認作花蓮機場跑道；已暫停所有學員單獨越野飛航訓練，會加強相關知能，對於造成各方困擾，表達最高歉意。



民航局表示，已就安捷航空訓練中心此次訓練飛行調查中。

安捷航空說明，該名越南籍學員於自用駕駛員（PPL）訓練階段，依照訓練課表進度要求獨自操作教練機，執行目視單飛越野飛行，預計落地花蓮機場後，隨即返回台東機場。

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安捷航空表示，學員當時專注於修正飛行高度，誤認佳山基地跑道為花蓮機場跑道，以至於誤入佳山基地範圍；高度約700呎時，學員察覺錯誤，隨即準備改落花連機場，後來因為花蓮機場拒絕，因此飛返台東機場。

安捷航空執行飛航訓練迄今逾3萬3千架次，首度發生學員誤認佳山基地跑道情形。安捷航空表示，為確保飛安滴水不漏，針對此次學員操作疏失，除了加強該名學員訓練外，也另外提出整體精進作為，避免日後訓練過程發生類似情況。

安捷航空表示，在民航局完成調查前，已暫停該名外籍學員訓練，改以地面授課及模擬機訓練等方式補強相關知能，並暫停所有學員單獨越野飛航訓練，著手強化各項跑道識別能力、提高單獨飛航前的要求與準備，並要求在教練機降落前，反覆確認進場的檢查點，並以無線電呼叫方式，使航管確實掌握航機所在位置。

安捷航空表示，虛心檢討學員操作疏失，對於造成各方困擾，表達最高歉意，將持續以最高標準要求，把關訓練安全與標準，在飛行員學習階段降低各種可能錯誤的發生，培育嚴謹而專業的人才。

針對誤闖佳山基地的外籍學員身分是否有潛在國安疑慮，安捷表示，所有外籍學員在進訓前，都要進行背景查核，且須繳交無犯罪紀錄，根據過去一年來的相處經驗，該名學員只是單純學飛、想要圓夢的年輕人，相信沒有這層疑慮。另外，依據現行規定，中國籍人士在台不得從事訓練。

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