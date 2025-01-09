繼「聯合戰備警巡」後 中共再派11機9艦擾台

中共解放軍昨日上午6時至今日上午6時共派出11機9艦在台灣周邊活動，圖為中共殲-16戰機。（資料照，國防部提供）〔記者涂鉅旻／台北報導〕中共解放軍7日進行「聯合戰備警巡」，在7日至8日間派出25架次軍機、9艘次軍艦在台灣周邊活動。在此之後，國防部今（9）日上午表示，自8日上午6時起算24小時內，國軍偵獲中共11架次軍機、9艘次軍艦持續在台灣周邊活動，另有2枚空飄氣球分別通過台灣以北、台灣南部上空。

對於中共的軍事活動，國防部仍依照一貫調性表示，國軍運用任務機、任務艦、岸置飛彈等嚴密監控應處。

國防部公布中共解放軍進入台灣周邊空域活動示意圖。（國防部提供）根據國防部今日上午發布的中共解放軍台海周邊海、空域動態圖顯示，中共昨日至今日間擾台的11架次軍機，分別在台灣正北方、台灣海峽、西南空域一帶活動，其中逾越台海中線、進入西南空域有5架次。另外有9艘中共軍艦在台灣周邊海域活動。

另外，國防部昨日上午至今日凌晨之間，也偵獲中共2枚空飄氣球動態，其中一枚於昨日上午7點48分現蹤，在屏東西北方50浬處飛越南台灣上空；另一枚則在今日凌晨0點30分於基隆西北方91浬處被發現，二者飛行高度都超過30000呎（約9144公尺）。

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