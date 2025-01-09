軍武百科》強化嚇阻力再戰20年 美空軍B61-12戰術核彈升級完成

美國空軍一架F-15E戰機，2021年在內華達州執行B61戰術核彈掛載測試。（美軍DVIDS網站）

〔記者陳治程／綜合報導〕核武自二戰問世至今，一度在美、蘇對抗的冷戰時期舉足輕重；儘管核軍備競賽在蘇聯解體後一度減緩，但全球近年頻傳區域衝突，這張「手牌」又將重回國家安全談判桌。美國國家核子能源安全管理局（NNSA）美東時間7日宣布，其配屬美國空軍的B61-12戰術核彈頭，現已完成延壽升級。這批核武器完成改裝後，將可繼續服役到2040年中期，強化嚇阻能力。

NNSA官方新聞稿指出，B61核彈問世超過半世紀，是美軍旗下服役最久的核武器，而最新的B61-12構型延壽計畫（Life Extension Program, LEP）從2008年啟動、2021年投產到去（2024）年底交付完成，歷時17年完成現代化升級，將取代現役的B61-3、B61-4、B61-7及B61-10構型核彈，使該系列核武器可再延役至2045年，強化軍種的嚇阻能力，進而保障國家安全。

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一枚B61-12戰術核彈，於2022年掛載至B-2戰略轟炸機上接受聯合性能測試（Joint Test Assembly, JTA）。（美國空軍全球打擊司令部網站）

B61為美國「洛斯阿拉莫斯國家實驗室」（Los Alamos National Laboratory）研發的戰術核武器，1968年起服役，根據NNSA公開資料，最新批次的B61-12核彈長12呎（約3.65公尺）、重約825磅（約374.2公斤）；可由戰鬥機、轟炸機掛載升空後，以自由落體、精準導引模式投放打擊敵目標。截至目前，除B-2「幽靈」轟炸機，F-15E、F-16C/D、PA-200「龍捲風」及F-35A等都可攜掛該彈藥。

而據美國國會研究服務處（CRS）報告，美國現有488枚B61、B83系列投放核彈，但美軍有意讓後者除役，也就是說，B61系列核彈未來有望「獨走」，在美軍的「核三位一體」（nuclear triad）戰力中續有一席之地。

測試投放B61-12核彈的F-35A戰機。（洛斯阿拉莫斯國家實驗室官網）一架德國聯邦國防軍空軍的PA-200「龍捲風戰機」去年在美被民眾目擊攜掛B61戰術核彈。（取自X帳號 @Task_Force23）

值得一提的是，美國國防部基於《2022年核態勢評估》（2022 NPR），前（2023）年已宣布繼續研發B61-13型核彈，除存放安全、打擊精度提升，也將取代部分B61-7型和B83-1型核彈，預計自2026財年（FY 2026）起投產。

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