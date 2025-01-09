劍指中俄 美豪砸477億元開發新一代極音速武器測試平台

克雷托斯公司（Kratos）「艾琳耶絲」（Erinyes）極音速測試載具的電腦繪圖。「艾琳耶絲」於2024年6月首飛，達到超過5馬赫的極音速。（圖取自Kratos官網）〔編譯陳成良／綜合報導〕在中國與俄羅斯已部署多款極音速武器之際，美國國防部正全力趕上這場軍事競賽。美國克雷托斯防務與安全公司（Kratos）6日宣布，已獲得五角大廈價值14.5億美元（約新台幣477億元）的合約，將開發低成本極音速技術測試平台，協助美軍加速相關武器研發進程。

軍聞網站《Breaking Defense》報導，克雷托斯將領導包括李鐸斯（Leidos）、火箭實驗室（Rocket Lab）等企業組成的團隊，執行「多軍種先進能力極音速測試平台」（Multi-Service Advanced Capability Hypersonic Test Bed, MACH-TB）2.0計畫。若所有選擇權全數執行，合約期可長達5年。這也是該公司創立以來金額最高的單一合約。

克雷托斯執行長迪馬可（Eric DeMarco）表示：「能獲得公司史上最大合約令我們深感榮幸，這證明了克雷托斯團隊對公司與美國國家安全的價值。」他強調，這項里程碑合約顯示公司致力於快速開發，並率先推出「價格實惠、符合作戰需求的關鍵解決方案」決心。

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報導指出，長期以來，美軍官員一直對極音速計畫受限於測試設施不足表示憂心。包括空軍的AGM-183 「空射快速反應武器」（ARRW）飛彈、陸軍的「暗鷹」計畫，以及多項衝壓引擎巡弋飛彈專案，都曾因測試資源不足而延宕進度、成本上升。MACH-TB計畫正是為解決這項瓶頸而生，將為國防部提供更完善的測試能力，特別是在速度超過5馬赫的極音速環境下，評估關鍵次系統的性能。

克雷托斯去年曾揭露其「艾琳耶絲」（Erinyes，以希臘復仇女神命名）極音速測試載具，已為美國飛彈防禦局完成實驗飛行。該公司發言人向《Breaking Defense》證實，「艾琳耶絲」將是MACH-TB計畫下的其中一款極音速前端載具，未來還會開發其他型號，以滿足不同測試需求。

美國陸軍與海軍的聯合飛彈測試已於近期獲得成功，顯示美方在極音速技術上已取得重要進展。隨著MACH-TB計畫的展開，預期將有更多極音速武器研發計畫陸續推出。

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