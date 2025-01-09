美軍SPRINT計畫推進 高速垂直起降機雛形漸顯

貝爾機德事隆（Bell Textron）為DARPA的SPRINT計畫研發的Stop/Fold旋翼機概念圖。該機可垂直起降，並在飛行過程中將旋翼摺疊，以提高速度和燃油效率。（圖：Bell Textron）〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國防高等研究計劃署（DARPA）的「高速與跑道獨立科技」（SPRINT）計畫正如火如荼進行中，目標是開發出具備垂直起降能力的高速飛行器。極光飛行科學公司（Aurora Flight Sciences）、直升機製造商貝爾機德事隆（Bell Textron）兩家承包商，分別揭露了更多關於其原型機的設計細節。

美國《防務一號》（Defense One）網站報導，SPRINT計畫旨在開發出能在嚴苛環境中，從未經整備的簡陋地面垂直起降，並以每小時741至833公里（400至450節）速度巡航的飛行器。其概念驗證機的技術與概念，未來更可應用於各種不同尺寸的軍用飛行器。

極光飛行科學公司在去年10月發布新聞稿指出，他們正在打造一款翼展13.72公尺、酬載重量達454公斤的無人駕駛原型機。該原型機將採用「現成的渦輪扇和渦輪軸發動機」並整合「翼內風扇」（fan-in-wing）系統，使其飛行速度達到每小時833公里（450節），比最低要求還快上每小時92.6公里（約50節）。

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此「翼內風扇」系統採用翼身融合（blended wing body）設計，兼具匿蹤、垂直飛行，以及傳統定翼機的酬載能力和速度等特性。極光飛行科學公司表示，此設計未來可放大應用於中、重型運輸機，例如構想中一架翼展40公尺、配備4個升力風扇、並擁有12公尺酬載艙的有人駕駛飛機。

圖為極光飛行科學公司基於「翼內風扇」（fan-in-wing）技術，所構想的各型軍用飛行器。（圖：Aurora Flight Sciences）貝爾德事隆則在上個月宣布，已完成其「停/轉摺疊旋翼系統」（Stop/Fold rotor system）的風洞測試。該系統允許飛行器使用旋翼垂直起飛，然後將旋翼向後摺疊，改用更高速且省油的推進系統飛行。

根據極光飛行科學公司的資料，SPRINT計畫預計將於2025年4月進行初步設計審查，並計劃於2027年進行飛行測試。國際預測公司（Forecast International）分析師海默勒（Jon Hemler）指出，SPRINT計畫反映出美國在面對太平洋地區潛在衝突時，對長程、快速且具備垂直起降能力飛行器的迫切需求。

隨著美國陸軍「未來長程突擊機」（FLRAA）計畫即將部署，美軍各軍種未來都將操作傾斜旋翼機。由此可見，這項計畫的成敗，將對美國國防部未來數十年的軍機採購產生重大影響。

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